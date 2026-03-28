『リブート』最終回にのみ登場する＜謎の青年＞。その正体不明の役柄を演じるのは…

スピード感あふれる展開と、嘘と真実が入り乱れ先が読めないストーリーが反響を呼んでいる日曜劇場『リブート』。

【写真】最終回で再登場するのはこの人

TBSは3月29日の最終回で登場する3人のキャストを発表しました。

『リブート』は妻殺しの疑いをかけられたパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけようと、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木亮平）の顔に変えて生きる（リブート）する物語です。

謎の青年を演じるのは…

▼謎の青年 …大西利空さん（中央）

大西さんは生後5か月で芸能界入りし、6歳の時に連続ドラマに初レギュラー出演するなど、幼少期から子役として活躍してきた俳優。数々のドラマ・映画に出演してきた彼は本作でどんな役どころを演じるのか。

▼下条茜 捜査一課・刑事…斎藤恭代さん（左）

三上の指示のもとある事件を捜査する刑事。指名手配中の早瀬陸が現れるかもしれないハヤセ洋菓子店の張り込みを担当。

斎藤さんは“奇跡の9頭身ボディ”という器械体操で鍛えた素晴らしい肉体を誇るタレント。2025年1月に放送された女性版『SASUKE』として知られる『KUNOICHI』第12回大会への出場経験もあります。そんな斎藤さんは本作がゴールデン帯のドラマ初出演となります。

▼アナウンサー ／井上貴博さん（右）

昼の情報番組でリポーターを務めているアナウンサー役。

井上アナウンサーは2007年入社のTBSアナウンサー。これまでに、『みのもんたの朝ズバッ！』『あさチャン！』『ビビット』などを担当。現在は『Ｎスタ』の月曜〜木曜のメインキャスターとして活躍中。

過去には2021年10月期の日曜劇場『日本沈没―希望のひと―』第3話、2022年4月期の日曜劇場『マイファミリー』第1話に出演経験があります。

いい作品だったなと思ってもらえる締めくくりに…

＜大西利空さん＞

１話から通して台本を読ませてもらって、簡単なテーマではないと感じつつも、それぞれのキャラクターが“リブート”していく中での感情の変化がすごく印象に残りました。

僕は最終回だけの登場になりますが、作品を観てくださる皆さんに「いい作品だったな」と思ってもらえるような、そんな締めくくりに関われていたら嬉しいです。

＜斎藤恭代さん＞

台本を読みながら感情を声に出してしまうほど物語に引き込まれ、夢中で読み進めていたのを覚えています。

憧れていた刑事役を初めて演じられたことがとても嬉しく、実際に演じてみて、冷静さの中にも危険と隣り合わせで生きる女性のかっこよさを実感しました。

普段の自分とは違うキリッとした一面にもぜひ注目して頂ければ嬉しいです。

＜井上貴博TBSアナウンサー＞

ニュース番組では使用しないタイプのカメラやスタッフの多さ、ドラマ現場特有の言葉遣いや雰囲気などに気を取られているうちに撮影が始まっていた感覚です。

その中心にいたのが、鈴木亮平さん。ついさっきまで楽屋で砕けた話をしていたと思ったら、現場へと出た瞬間にその場の空気を掌握していました。

制作陣、全スタッフの想いもこもった最終回、ゼヒご堪能ください。

最終回あらすじ

冬橋（永瀬廉）に捕らわれ、逃げ場を失った早瀬（鈴木亮平）。命運は、もはや一瞬の判断に委ねられていた。

その頃、夏海（戸田恵梨香）もまた、合六（北村有起哉）のもとで追い詰められていた。だが彼女は、すでに早瀬へすべてを曝け出している。秘密も、後悔も、罪も。

もう守るものはない。だからこそ、恐れる理由もない。怯えを失った夏海のまっすぐな眼差しに、初めて焦燥を覚える合六。

優位に立っていたはずの男の均衡が、静かに崩れ始める。そして合六は、ついに“100億”の受け渡しへと動き出す。

それは取引か、罠か――あるいは最後の賭けか。果たして、早瀬の運命は！？

交錯する思惑の果てに、事件に翻弄され続けた夫婦の物語が、ついに終止符を迎える。