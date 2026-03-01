◇ナ・リーグ ドジャース8―2ダイヤモンドバックス（2026年3月26日 ロサンゼルス）

ワールドシリーズ（WS）3連覇を目指すドジャースは26日（日本時間27日）、ダイヤモンドバックス戦に8―2で勝ち、好発進した。開幕投手の山本由伸投手（27）が6回5安打2失点にまとめ、日本投手で初の2年連続開幕白星をつかんだ。「1番・DH」で出場の大谷翔平投手（31）も初回に右前打を放つなど勝利に貢献した。

試合前の各選手のロッカーにSEIKOの紙袋が置かれていた。「Happy Opening Day！！Three―Peat！！ Shohei Ohtani」（開幕おめでとう！！3連覇だ！！）。紙袋の中身は送り主の大谷が契約する同社の高級腕時計だった。

選手やロバーツ監督ら首脳陣、裏方スタッフも含めチーム全員への粋なサプライズだった。現地報道によれば時計は約4000ドル（約64万円）。チームリーダーの内野手ロハスは「世界最高の選手からもらった一生の宝物だ」と感激を隠さず。自身もウイスキーをチーム全員に配ったロバーツ監督は「彼は非常に寛大で思いやりがある。毎年開幕戦でチームにプレゼントをしている」と語り、チームの一体感を高めた。

試合では、初回先頭でいきなり打球速度111・1マイル（約178・8キロ）の痛烈な右前打を放った。得点にはつながらなかったが4年連続の開幕戦安打を記録した。2点リードの7回は右肘エルボーガードに死球を受け、新加入タッカーの右中間二塁打で一気にダメ押しのホームに生還して試合を決定づけた。

山本も大谷の試合前からの配慮に「スタッフの方も凄くうれしそうにしていた。さすがな存在」とうなずき「シーズンは長い。全員で一丸となって頑張りたい」と力を込めた。

試合前にはキャッチボールを行い、投手としては31日（日本時間4月1日）のガーディアンズ戦に先発を予定する。3年ぶりに投打二刀流でシーズン完走を目指すメジャー9年目。ロケットスタートへの準備はできている。（柳原 直之）