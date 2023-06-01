【DISSIDIA DUELLUM FINAL FANTASY】 3月24日 配信開始 料金：基本プレイ無料（一部アイテム課金制）

スクウェア・エニックスが3月24日に配信を開始したAndroid/iOS用ボス討伐型チームバトル「DISSIDIA DUELLUM FINAL FANTASY（ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー）」。本記事では作中の重要な要素「シーズンポイント」について紹介する。

シーズンポイントとはバトルに勝利することで入手できるポイントのこと。ポイントの累積値でストーリーが開放される仕組みで、ストーリー以外にも様々な報酬がもらえたり、チュートリアルシーズン「新たなる世界で」では、最初に選択しなかった残りの3名のキャラクターも加入する。

シーズンポイントを貯めることで見られるストーリーは必読！ ボイス入りなのが嬉しい

過去に実施されていたCBT段階では、シーズンポイントの獲得条件は「シーズンランクバトル勝利時のみ」という非常にストイックな仕様だった。勝てなければシーズン報酬が進まず、強化素材も手に入らない。結果として「メインストーリーすら解放されない」という悪循環に陥るプレーヤーが発生していたのだ。

この致命的な課題に対し、正式リリース版では「カジュアルバトル」や、ソロプレイ専用の「チャレンジバトル」でもシーズンポイントが獲得できるよう変更されたのだ。さらに、どのモードであっても“敗北時”にもシーズンポイントが獲得できるようになった（※敗北時の獲得量は、勝利時の半分程度）。

これにより、「対人戦で勝てないからストーリーが見られない」という最大の懸念は完全に払拭された。お気に入りのキャラを愛でながらソロでコツコツ遊ぶだけでも確実にシーズンを進められるのは、RPGファンにとって最高の朗報と言える。

また、「シーズンパス」を購入していれば獲得できるポイントが通常よりもブーストされる。無課金でゆっくりと楽しむこともできるし、課金して比較的サクっと終わらせることもできるというわけだ。

シーズンポイントを貯めていくとガチャを回すのに必要なモグPayや、アビリティのレベルアップに必要なグロウエッグ、ガチャチケットなど様々な報酬がもらえる。画面上段がシーズンパス購入者限定報酬となり、下段はシーズンパスを購入しなくても得られる報酬となっている

なお、チュートリアルシーズン「新たなる世界で」を終えた後は、期間限定シーズン「激化する闘争」が始まる。こちらは4月28日13時59分までとなっているので、「新たなる世界で」はできるだけ早く終えたほうがいいだろう。

チュートリアルシーズンはさくっと終了させるクポッ！

(C) SQUARE ENIX/NHN PlayArt

CHARACTER DESIGN: MIKI YAMASHITA / TETSUYA NOMURA