【ファミリーマート「あつまれ どうぶつの森」キャンペーン】 期間：3月31日～ 順次開催

ファミリーマートは、任天堂のNintendo Switch用ゲーム「あつまれ どうぶつの森」とのコラボキャンペーンを、3月31日より全国のファミリーマート約16,400店舗で開催する。今回のキャンペーンは、ファミリーマートの45周年スローガンである「いちばんチャレンジ」の中から、「いちばんわくわく楽しい」を目指して実施されるものだ。

今回のコラボレーションでは、「あつまれ どうぶつの森」に登場するキャラクターたちをモチーフにしたアイテムが多数ラインナップされている。商品としては、コスメ関連のアイテムが6種類とオリジナルグッズが2種類、そしてコンビニウェアが2種類の合計10種類が登場する。

キャンペーン開始に先駆けて、今回のコラボレーション商品のサンプルをひと足先に提供してもらった。本稿では、そのフォトレビューとして紹介していく。

□ファミリーマート「あつまれ どうぶつの森」キャンペーンのページ

洗顔料やメイク落とし、乳液・化粧液がキュートなデザインで登場

＜どうぶつの森＞ミティア セラムオイルリップスティック

価格：各種995円

今回のコラボのメインともいえるのが、ナチュラル・オーガニックコスメを提供しているMitea ORGANIC（ミティア オーガニック）と「あつまれ どうぶつの森」がコラボしたデザインの商品だ。いずれもかわいらしい見た目になっているだけではなく、実用的に使えるところも嬉しいポイントである。

「＜どうぶつの森＞ミティア セラムオイルリップスティック」は、唇に保護膜を形成して発色を長持ちさせてくれるリップスティックである。こちらは複数のデザインが用意されているが、今回提供してもらったものには「スピカ」が描かれていた。

こちらが「＜どうぶつの森＞ミティア セラムオイルリップスティック」だ

外箱から出したところ

落ち着いたデザインが採用されている

＜どうぶつの森＞ミティア クレンジング セラムオイル

価格：1,848円

「＜どうぶつの森＞ミティア クレンジング セラムオイル」は、黒ずみや角栓を溶かしてオフにするメイク落としだ。ピンク色のボトルにはパッチが大きく描かれているほか、全体的に「どうぶつの森」らしいデザインが採用されている。

商品の上部に「黒ずみ・角栓オフ」のラベルが貼られており、こちらにもパッチの顔が描かれている。わりと目立ちやすいので、お店でも見つけやすそうだ。ちなみに、商品の容量は120mLとなっている。

こちら「＜どうぶつの森＞ミティア クレンジング セラムオイル」だ

背面側には容量や成分などが記載されている

パッチが描かれたラベル部分

こうして見るとコスメにぴったり合っている

＜どうぶつの森＞ミティア アクアセラム ウォッシュ

価格：1,188円

うるおい成分が91パーセントも配合された洗顔料が、「＜どうぶつの森＞ミティア アクアセラム ウォッシュ」だ。こちらは、紫色のパッケージに嬉しそうな表情をしたちゃちゃまるの姿が描かれている。できれば期間限定ではなく、ずっと販売し続けてほしくなるような見た目だ。

パッケージの上部には、大きな文字で「毛穴洗浄」という商品の効果に加えて、ちゃちゃまるの顔も描かれたラベルが付属している。さらに詳しい情報を知りたいときは、このラベルの裏面に記載されているQRコードを読み取ってサイトにアクセスしよう。

こちらが「＜どうぶつの森＞ミティア アクアセラム ウォッシュ」だ

厳選された20種類の植物由来成分が配合されている

上部に貼られたラベル部分

ちゃちゃまるの姿がかわいらしい

＜どうぶつの森＞ミティア ホワイトニングセラムローション

価格：1,991円

美白ケアに最適な商品が、こちらの「＜どうぶつの森＞ミティア ホワイトニングセラムローション」だ。オリジナルの商品のほうは、130回以上も試作を重ねて作り上げられたということなので、まさに実力も折り紙付きだ。

今回のパッケージでは、黄色を主体としたカラーリングに、なんとたぬきちの姿が描かれている。ラベル部分には、「美白」の文字が大きく書かれていることに加えて、「持続性ビタミンC」という特徴も記載されている。ちなみに容量は120mLだが、こちらは約2～3カ月分だ。

こちらが「＜どうぶつの森＞ミティア ホワイトニングセラムローション」だ

成分などは背面側に記載されている

ラベルには「美白」の文字が目立つように書かれている

たぬきちがチョイスされているところも面白い

＜どうぶつの森＞ミティア リペアミルク

価格：1,991円

こちらの「＜どうぶつの森＞ミティア リペアミルク」は、コメとハトムギをはじめ、植物の発酵成分から作られた乳液・化粧液だ。容量は100mLとなっており、約2～3カ月分となっている。淡いグリーンのパッケージには、ツンとすましたジュンの姿が描かれている。

こちらが「＜どうぶつの森＞ミティア リペアミルク」だ

背面側で成分も確認できる

「W発酵」と大きく書かれたラベル部分

ジュンの姿が描かれている

＜どうぶつの森＞ミティア ミニサイズキット

価格：1,650円

ここまで紹介してきたのが単品のアイテムだが、そのミニ版ともいえるふたつの商品がひとつのパッケージにまとめられたのがこちらの「＜どうぶつの森＞ミティア ミニサイズキット」である。同梱されているのは、「ミティア リペアミルク（乳液・化粧液）」と「ミティア クレンジングセラムオイル」だ。

容量は、リペアミルクが20mL、クレンジングセラムオイルが30mLとなっているが、カバンなどにしまっておいても邪魔にならないサイズ感なので、ひとつ持っておくと便利そうだ。

こちらが「＜どうぶつの森＞ミティア ミニサイズキット」だ

ケースから取り出したところ

こちらは「ミティア リペアミルク（乳液・化粧液）」だ

通常のミニ版といった見た目の「ミティア クレンジングセラムオイル」

コンビニエンスウェアで「タオルインポーチ」と「ラインソックス」も登場！

さらに、コンビニエンスウェアも今回のコラボレーションキャンペーンに含まれている。こちらは、「タオルインポーチ」と「ラインソックス」という2種類のアイテムだ。どちらも見た目のインパクトがなかなか強く、「どうぶつの森」カラーが見事に出ているアイテムとなっている。

左が「タオルインポーチ」で右が「ラインソックス」

タオルインポーチ

価格：2,290円

まず「タオルインポーチ」だが、こちらはポーチ部分がまめきちとつぶきちをフィーチャーしたようなデザインが採用されている。ぱっと見は何か分かりにくいところも面白い。このポーチの背面側にボタンが付けられており、その中にタオルが入れられているという作りだ。

このタオル自体は、比較的シンプルなデザインになっており使い勝手も良さそうである。こちらもユニークな仕掛けが施されており、1カ所だけ角にボタンが付けられている。こちらをポーチ側に取り付けられるようになっているので、ケースだけ無くしてしまうということも防げそうだ。

「タオルインポーチ」のケース

ケースの背面側もキュートだ

こちらが取り出したところ

背面側にボタンが付けられている

ポーチから中のタオルを取り出したところ

タオルはなかなかカッコイイ見た目だ

ボタンが１ヵ所だけ付けられている

ポーチ側にボタンで付けておくこともできる

ラインソックス

価格：600円

サイズ：22cm-25cm/25cm-28cm

「ラインソックス」のほうは、一般的なソックスに近いアイテムだ。こちらでユニークなところは柄が「たぬきち」になっているところである。今回サンプルで提供してもらったのは、25～28cmのサイズに対応した「Large」だ。それとは別に、22～25cmに対応した「Small」も用意されている。

「ラインソックス」のパッケージ

パッケージの裏面にも注目！

素材は綿、ポリエステル、その他だ

「どうぶつの森」のロゴとたぬきちもプリントされている

コスメと組み合わせて使いたいグッズもラインナップ！（ファミマオンライン限定）

<どうぶつの森>Mitea ORGANIC リップ3色＆シリコンリップケース（Mitea型）

予約申込期間：3月31日10時～4月6日23時59分

商品お渡し期間：4月17日10時～4月30日23時59分

価格：5,186円

今回のコラボキャンペーンの中で、これだけは絶対に押さえておきたいというアイテムをひとつ挙げるなら、間違いなくこちらの「<どうぶつの森>Mitea ORGANIC リップ3色＆シリコンリップケース（Mitea型）」だ。こちらは、ファミマオンライン限定販売となっているので間違えないように気を付けよう。

アイテムとしては、たぬき開発の葉っぱのマークをモチーフにしたようなデザインになっており、まめきちとつぶきちが描かれたチャームも付属している。裏側を見ると、別売りの「Mitea ORGANIC セラムリップスティック」がセットできる窪みが付けられている。こちらと合わせて、カバンなどに取り付けておくことも可能だ。

□ファミマオンラインのページ

透明なパッケージに入れられている

パッケージの裏面に簡単な使い方が記載されている

見た目もかわいらしい

まめきちとつぶきちのチャームも付属

こちらは裏面側だ

別売りのリップスティックが取り付けられる

春のおでかけにピッタリなオリジナルトートバッグがもらえるキャンペーンも開催

オリジナルトートバッグ

キャンペーン期間：4月7日10時～4月20日まで

※景品が無くなり次第終了

これまた使い勝手のいいアイテムとして、オリジナルトートバッグ2種類が登場。こちらは4月7日10時から4月20日までの期間中、アイス売場の対象商品を2品ご購入ごとに、2種のうちいずれか1個がもらえるものとなっている。

ひとつはたぬきちやしずえ、とたけけなど、おなじみのキャラクターが一列に並んでいる姿が描かれており、それぞれの面で異なるキャラクターたちが選ばれているところもポイントだ。

もう一方は、「どうぶつの森」に登場するキャラクターたちのアイコンがズラリと並べられたトートバッグだ。お気に入りのキャラクターがどこにいるのか探してみるのも面白いかもしれない。

たぬきちなど11人のキャラクターが描かれている

取っ手部分を伸ばすとこんな感じだ

見ているだけでほっこりとしてくる

ロゴマークもプリントされている

こちらは別デザインのトートバッグだ

サイズはまったく同じ

どうぶつたちの顔が描かれている

というわけで、ざっくりではあるが今回の「あつまれ どうぶつの森」コラボレーションキャンペーンに登場する商品をご紹介してきた。このキャンペーンは、3月31日より順次開始される予定だ。

どうしてもコスメ商品が多いこともあってか、今回は女子向けのアイテムが多数取り揃えられている印象だ。とはいえこの期間にしか手に入れることができないので、「あつ森」ファンならばぜひとも手に入れておきたいものばかりではないだろうか？

(C) Nintendo