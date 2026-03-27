開幕戦、パイレーツのスキーンズがまさかの初回KO

大リーグの各球団は26日（日本時間27日）に続々と開幕戦を迎えた。パイレーツは昨季ナ・リーグのサイ・ヤング賞に輝いたポール・スキーンズ投手を開幕投手に立てたもののメッツに乱戦の末7-11で敗戦。スキーンズのまさかの初回KOを招いたバックの拙守に批判の声が集まっている。

敵地で開幕を迎えたパイレーツは初回2点を先制したものの、その裏マウンドに立ったスキーンズが2/3回で被安打4、5失点で降板。この失点が最後まで重くのしかかった。メッツに1点を返され、なお1死満塁の場面。ベイティの打球は中堅へ上がった。これに中堅手のクルーズは一瞬反応できず、慌てて追いかけたものの頭上を越える三塁打に。走者一掃となり2-4とされた。

MLB公式Xが「ブレット・ベイティが走者一掃。メッツが開幕戦で大暴れ」とこの場面を動画で公開すると、ファンから悲鳴のような怒りのコメントが並んだ。

「これがエラーじゃないとかどういうこと？」

「クルーズが走者一掃の三塁打プレゼントした形だな」

「なんて酷い中堅守備だ」

「何してんの」

「嘘でしょ」

「マジか。これは自責じゃないだろ」

「なぜだ」

23歳のスキーンズは大リーグ屈指の剛腕として知られ、2024年に新人王、昨季は防御率リーグトップの1.97を残しサイ・ヤング賞に輝いた。今春のワールド・ベースボール・クラシックでは米国代表としてプレーしている。



（THE ANSWER編集部）