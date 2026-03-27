【有楽町】1万人にQBBの新作チーズデザートを無料配布！お得なイベントは28日12時から。

六甲バター（QBB）は、2026年3月28日12時から19時まで、東京・有楽町駅前広場でサンプリングイベント「QBBチーズデザート6P×トワイニング 幸せなマリアージュ in 有楽町」を開催します。

トワイニングの紅茶の試飲も

QBB チーズデザート6Pシリーズは、ケクリームチーズをベースに季節のフルーツや厳選素材とのハーモニーをデザート感覚で楽しめる人気商品。新商品の「いちごのショートケーキ」は、北海道クリームチーズと生クリーム、紅ほっぺいちごのマリアージュを楽しめる一品です。

そんな新商品を試せるイベントが、3月28日に開催されます。

当日は、「QBBチーズデザート6P いちごのショートケーキ」が先着1万個限定で無料配布されます。

また、英国王室御用達トワイニングの「ロンドン アフタヌーン」の試飲（先着3500杯）や、QBB公式Xをフォローした人（先着200人）が参加できるオリジナルグッズが当たるガチャも実施。

さらに、チーズと健康についてのパネル展示や、一番食べてみたいQBBチーズデザートのフレーバーを選ぶ総選挙企画など、楽しい企画が盛りだくさんです。

各コンテンツは1人1回限りの参加となり、いずれも予定数に達し次第終了となります。

「QBBチーズデザート6P×トワイニング 幸せなマリアージュ in 有楽町」について詳しくは公式サイトから確認できます。

また、3月12日から28日までの期間はSNSキャンペーンも実施中。

QBB公式Xをフォローし、該当投稿をリポストすると応募可能。抽選で500人に、最大1000円分のAmazonギフトカードがもらえます。

詳しくは、公式Xをチェック。

東京バーゲンマニア編集部