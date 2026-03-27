パパとママの帰宅に対して、なぜか反応に大きな差が出てしまう大型犬。そのあまりにも正直すぎるリアクションが、思わず笑ってしまうと話題になっています。

投稿は記事執筆時点で27万回再生を突破。「ドンマイｗ」「うちも同じです（笑）」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：パパが帰宅してもあまり喜ばない大型犬→ママの場合は…あからさま過ぎる『態度の違い』】

パパにはまったり…落ち着いたお出迎え

TikTokアカウント「dawn_donchan」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの女の子・ドンちゃんのお姿。可愛いゴールデン娘だというドンちゃんは、家族とともに穏やかな日常を過ごしているといいます。この日は、帰宅した家族に対する反応の違いが注目を集めることに。

まず登場するのはパパさん。部屋に入ってくると、ドンちゃんはケージの中のベッドの上で横になったままチラッと視線を向けていたそう。頭を少し持ち上げるものの、それ以上動くことはなく、どこか落ち着いた空気が漂っていたといいます。

視線は送るけれど…動かないドンちゃん

その後パパさんが横を通り過ぎると、ドンちゃんは目でその姿を追ってはいるものの、体を起こすことはなかったとか。まるで「帰ってきたんだ？」とでも思っているかのような、安心しきった様子が印象的です。

パパさんがケージの扉を開けても、ケージの中から出てくる気配はなし。顎をベッドに乗せたままのリラックスした姿勢を崩さなかったといいます。反応は穏やかなままで興奮する様子もなく、おっとり過ごすドンちゃん。

ママの帰宅で一変したドンちゃんの反応

場面が切り替わり、今度はママさんが帰宅。するとドンちゃんは、玄関の気配を感じた瞬間に勢いよく立ち上がったそう。先ほどまでの穏やかな様子とは打って変わって、明らかに空気が変わったといいます。

ママさんの姿を確認すると喜びは一気に爆発。ケージの中で体を弾ませながら尻尾を大きく振り、扉が開くと同時に外へ飛び出して一直線に駆け寄ったそうです。足元にまとわりついたりジャンプしたりと全力で甘えるドンちゃん。その態度の違いには、思わずクスッとさせられてしまうのでした。

投稿には「この差はかなり寂しいですね。。」「うちも全く一緒です！旦那帰宅時は全く反応なし…」「ワンコの表情全然違うｗ」「やっぱりママ！パパ辛い（泣）」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「dawn_donchan」では、ドンちゃんの愛らしい日常が多数投稿されています。思わず笑ってしまう可愛い表情に癒されたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「dawn_donchan」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。