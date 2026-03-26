貴島明日香、“口コミの良さに期待”新生活で使いたいタオル「ふわふわ」

貴島明日香さんが自身のYouTubeチャンネルに『引っ越しました！スマート家電,ライト,インテリアグッズ...etc貴島明日香が新居のために購入した便利グッズをご紹介！』という動画を投稿。動画では、貴島さんが新居のためにAmazonで購入した商品を紹介してくれました。今回はこの中から貴島さんが購入したフェイスタオルを紹介。

【関連】貴島明日香、“特別な日に使いたい”こだわり調味料「本当に美味しくて」

貴島さんが口コミを参考に購入したという商品がこちら！

■タオル研究所のフェイスタオル

伊澤タオル / タオル研究所 #003[ボリュームリッチ] （公式サイトへ）

貴島さんが購入したのは、ボリュームリッチシリーズの、34cm×80cmフェイスタオル5枚セットで、カラーはチャコールグレー。

ボリュームリッチシリーズは、吸水性に優れた厚手でボリュームのある生地で、タオル研究所のベストセラーなのだそう。

■口コミで評判の手触り

貴島さんは、引っ越しのタイミングでタオルを新調したかったと説明しつつ、「なんでこれを購入したかっていうと、口コミがめちゃくちゃ良かったんですよ」とコメント。

そして、「触ってみなきゃ分からないから、通販であんまり買わないみたいな人もいらっしゃるかなと思うんですけど、Amazonの信頼の口コミを見て購入しました」「ふわふわですね。いい感じです」とタオルの感触を確かめながら笑顔を見せていました♪

■動画もチェック

動画では、この他にも、貴島さんが新居のために購入したアイテムを紹介してくれています。ぜひチェックしてみてくださいね！