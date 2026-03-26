元モーニング娘。の辻希美が3月25日放送の『ぽかぽか』（フジテレビ系）にVTR出演し、長男の高校合格を報告した。

辻は同番組の水曜日レギュラーだが、現在は2025年8月に出産した第5子の“子育て”のため番組をお休み中。番組への登場は約300日ぶりとなる。

「辻さんは番組の名物コーナー『牛肉ぴったんこチャレンジ』に挑戦しました。お肉は、子どもたちの好物だという牛タンでした。VTRの収録日が、高校受験していた長男の合格発表当日だったといい、結果は合格だったと報告すると、ハライチさんら共演者から祝福の声が寄せられました。チャレンジは300gのお肉を、誤差10g以内に切り取るという課題でしたが、辻さんが切ったお肉は380gと、完全にオーバーしてしまいました。その後、420gを指定して再チャレンジをするも、こちらも失敗。しかし、合格記念にと特別に、お肉の持ち帰りが許可されました」（スポーツ紙記者）

辻の合格発表のタイミングをめぐって、ネットではある“疑惑”があがっている。

「高校の合格は通常、1月から2月に決まることが多いため、この時期の合格発表は“追加募集”だったのではといった背景を推察する声が並んでいます。もちろん、追加募集で合格しようが、合格は合格です。ただ、大々的にテレビで合否を発表してしまったために、さまざまな憶測が流れてしまっているようです」（同前）

なにげない辻の言動が、さまざまな波紋を呼んでしまったようだ。

「辻さんは3月19日のブログで、夫で俳優の杉浦太陽さんとともに長男の中学校の卒業式への出席を報告しています。その際に《高校生活も楽しんで欲しいなと心から思っています》と記していたため、この時点で長男の進路は決まっていたものと見られます。過去には、長男の反抗期で“壁に穴が空いた”“LINEをブロックされた”というエピソードを辻さんは披露していますが、プライベートが“さらされる”立場として、長男には相当なストレスが溜まっているのではないかと、心配と同情の声も寄せられています」（同前）

とりあえずは、合格して何よりだ。