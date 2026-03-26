高級SUV『レンジローバー・イヴォーク』納車に満面の笑み！ 女子プロゴルファーがSNSに公開「車に負けない様に」
上野菜々子が自身のインスタグラムを更新。「祝 納車」と一言だけ記すと、自らディーラーアンバサダーを務めるランドローバー社の新車と一緒に撮った写真を投稿した。
【写真】納車された高級SUV『レンジローバー・イヴォーク』
1枚目は大きな赤いリボンが掛けられた白のコンパクトSUV「レンジローバー・イヴォーク」の隣に立ち、嬉しそうな表情を浮かべる上野の写真。2枚目は新車のフロント部分をアップで、3枚目は「HAPPY DELIVERY ANNIVERSARY」（納車記念日、おめでとう）の文字と上野の名前、日付などが書かれたプレートと花束をモノクロ写真で公開した。投稿を見たファンからは「おめでとうございます」「かっこいいーー」「素敵なランドローバーライフを」「車に負けない様に頑張って下さい」とのお祝いや激励、そして「ナンバー隠れてるけど、775間違いなし」と上野の名前と掛け合わせた楽しいコメントが寄せられていた。昨シーズンの上野はレギュラーツアー25試合に参戦し、トップ10に2試合を含む13試合で予選を通過した。シード権獲得には至らなかったものの、ファイナルQTは43位に入り、制限はあるものの前半戦の出場機会は獲得できた。しかし今シーズンの参戦はまだない。ファンはトーナメントで声援を送ること、そして念願の初優勝を挙げる姿を見ることを楽しみに待っている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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