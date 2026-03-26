◇MLB オープン戦 エンゼルス 3-0 ドジャース(日本時間25日、ドジャー・スタジアム)

エンゼルス・菊池雄星投手が試合前に報道陣の取材に応じ、準々決勝敗退となったWBC(ワールドベースボールクラシック)で感じた世界との差を語りました。

世界に追いつけなかった要因を問われた菊池投手は少し考え、「さまざまあるし、僕が上から目線で言う話でもないですが」と前置き。そして「やっぱり日本(NPB)の選手は(メジャーリーガーと)フィジカルが違う、パワーが違う、スピードが違う。そういうエンジンの部分が違うな、と感じて帰ったと思う」と述べました。

そのうえで「パワーとスピード、そしてフィジカルが違うというのを代表レベルの選手が思って日本に帰ったというのが大事なこと」と続け、「それを感じたトップの選手がそれぞれのチームで若手などメジャーを目指す選手に伝えていくことで、日本のレベルで上がっていく」と、大舞台で得た気付きを各チームに還元していく重要性を訴えます。

自身もメジャーで7年間プレーしてきた経験も踏まえ「やはりフィジカルの差は大きい」と実感を口にし、「どうしても日本人は日本人を意識しすぎている。『フィジカルで勝てないから柔軟性で勝負』など言うが、フィジカルで勝てなくても近づく努力は必要なので、そこは逃げちゃいけない」と提言しました。

また今大会はピッチクロックへの対応も焦点となりましたが、「いろいろ枝葉の細かいルールはもちろん対応して取り入れていく必要はあるが、そこをやったからといってメジャーとの差が縮まるかといったら全くそういうわけではないと思う」と私見を語りました。

菊池投手は初のWBC参加となった今大会で2試合に登板。 ベネズエラ との準々決勝は3点ビハ インド の9回表から無失点リリーフをしましたが、勝利には結びつきませんでした。