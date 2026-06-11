阪神は11日、10日ソフトバンク戦の二塁盗塁を巡る判定について、日本野球機構（NPB）に書面で確認を求めた。書類を提出した嶌村聡球団本部長は「昨日のリプレーについて、球団として下された判定について異議を申し立てるということではございません。受け入れさせていただきます」とした上で「アウトの根拠、どういう映像を見たのか、足が（ベースに）付くよりタッチが早かったことについて、どこの映像で、どこでどうで、と