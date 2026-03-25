本当に幸せな結婚とは？ 結婚相談所の仲人が実際に対応した、さまざまな相談者を通して見る現代の結婚事情【書評】
【漫画】本編を読む
『本日はご成婚なり！』（桃缶・SAKI：漫画、じ：ネーム構成、結婚物語。：原案/KADOKAWA）は、結婚相談所の仲人によるブログ「結婚物語」で人気だったエピソードを漫画化した作品だ。結婚相談所を訪れるさまざまな人々を通して、現代の幸せな結婚とは何かを問いかけるショートストーリーがオムニバスで掲載されている。
毒親に育てられた女性のエピソードでは、とある結婚相談所で相談員として働いている相田愛実のもとに、母親とその娘の優子が訪れてくる。優子は母親に無理やり連れてこられた様子で黙って俯いているばかり。代わりに母親が饒舌に話すのだが、少しだけほくろが多めの顔の優子の容姿や物静かな性格に対して、親とは思えない言葉を発し続ける。愛実は思ったことをハッキリ言う性格だが、そのときはなんとかこらえるのだった。その後、優子のプロフィール写真を撮る日、写真スタジオにいた真っ黒な服を着た優子を見て愛実は愕然とする。明るい色の服は下品という母親の意向だったのだ。かくして撮影を終えてプロフィールを公開するとお見合い依頼が殺到するのだが、ここでも母親が毒親ぶりを発揮してきて――。
ライフスタイルの変化や経済的な問題などで結婚に対して慎重になっている人が多い現代では、結婚への考え方は多様化している。仲人として実際に目の当たりにしたエピソードを読むと、どんな相手とどんな形の結婚が自分にとって本当に幸せなのかをあらためて考えさせられる。
文＝西改