音楽番組『Star Song Special』のシーズン3が、明日3月26日16時よりPrime Videoにて独占配信開始。初回のMCを番組初登場の松岡昌宏が務め、トークゲストとして宮舘涼太（Snow Man）が出演する。

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スタジオライブでは、ジュニアがSixTONESの「JAPONICA STYLE」を披露。千井野空翔は「扇子を使って、妖艶にかっこよくやっていきます！」と意気込みを語る。また、ACEesはオリジナル曲「Biggest Party」をパフォーマンス。浮所飛貴が「アメリカの作詞家さん・作曲家さんと僕たちがイチから作りました」と語る通り、英語詞で歌う。

ジュニアが自由にアピールするコーナー『Star Challenge』では、青木滉平がピアノで嵐「Love so sweet」とKing & Prince「シンデレラガール」のリミックス演奏に挑戦。異なる2曲のメロディを同時に奏でる。

トーク企画『Switch Question』では、ジュニアが先輩アーティストに聞いてみたかったことを質問。その後は先輩がジュニアのメンバーを指名して同じ質問を投げかけ、“NGなし”で互いの素顔に迫る。今回は宮舘とジュニアの阿達慶、千井野、竹村実悟、鍋田大成、末永光、浅井乃我の6人が対面。まずはジュニア6人からそれぞれ事前に集めた“宮舘の印象”が紹介され、「歌舞伎がすごく魅力的」「赤い薔薇を持っている」などの回答が紹介されるなか、“あるジュニア”の回答では宮舘から「これは⋯バラエティしに来てるなと」、松岡から「平成だったら放送作家が考えそう」と、ツッコミが止まらない展開に。

そうして始まった質問タイムでは、末永が「“舘様”と呼ばれるようになったきっかけ」を深掘り。宮舘といえば“セクシー、ロイヤル、美しく”を体現した立ち振る舞いで、数々のバラエティ番組出演時にも“舘様”呼ばれているが、宮舘本人いわく「きっかけは一通のファンレターだった」という。さらに「もともと僕はバラエティにあんまり出たくなかったんですよ」と明かし、ジュニアも松岡も「えぇ～！？」と驚嘆。“舘様”はどのようにしてでき上がったのか、心境の変化を本人が語る。

一方、去年入所したばかりの浅井は、今後の自身のキャラについて「一番の悩みどころ」だと本音を漏らす。「いい悩みですよ！僕もすごく悩んだ時期がありました」という宮舘が温かく寄り添っていく。

トークは続き、阿達は宮舘へ“Snow Man 9人の中での役割”について質問。以前の同番組にて、グループ最年少で末っ子担当のラウールは自身のことを「暴走機関車」だと答えたが、宮舘は何と答えるのか。また、Snow Manの現場を「よく見学しに行っている」という鍋田は、コンサート制作にまつわる質問を投げかける。“Snow Man愛”を伝える鍋田に宮舘は「すごい！ちゃんと見てくれている感じが伝わりますね」と笑顔を見せる。

そんななか、竹村は「宮舘くんのモノマネができる」と切り出し、宮舘自身もその噂を把握していることが明らかに。いざ本人の“公認”をもらおうと、竹村がスタジオで渾身のモノマネを披露する。

また、千井野は宮舘へ「ジュニア時代で一番思い出に残っていること」を質問。ジュニアを15年経験した宮舘にMCの松岡は「石の上にも三年×5！？」と驚き、宮舘自身も「2回ぐらい辞めようと思った」と語るが、そんな彼がジュニア時代で「一番嬉しかった瞬間」を回想。同じ質問が返ってきたジュニアの阿達も「思い出すといまだに鳥肌が立つ」というシーンを振り返っていく。

さらに、松岡が10代の頃に参加したSMAPの公演エピソードを語り始めると、貴重な体験談に宮舘もジュニアも興奮。その後、松岡からジュニアへの熱いエールは止まらず、ジュニア6人も前のめりになって松岡の話に聞き入っていき、千井野が「メモ帳持ってくればよかった！」というほど金言の数々が飛び出すトークとなった。

なお、Storm FILM Official YouTubeチャンネルでは、初回配信のティザーを公開中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）