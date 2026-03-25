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高須幹弥「金のことしか考えていない」ファンド買収で横行するぼったくり美容医療を断言

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

高須幹弥氏が自身のYouTubeチャンネルで「【破産】美容クリニックのM&Aの現状について解説します【買収】」を公開した。動画では、昨今急増する美容クリニックの倒産とM&Aの実態について、悪徳なぼったくり医療が横行する構造問題に強い懸念を示した。



高須氏はまず、個人経営から大手チェーンまで、全国的に美容クリニックの倒産や閉院が相次いでいる現状に言及。背景として、研修医修了後にすぐ美容外科に進む「直美（ちょくび）」の増加による過当競争を挙げた。高須クリニックにもM&Aの仲介会社から売買の打診が多数寄せられているというが、自身の目の届かない規模への拡大は「ちゃんと監視しないと腐敗する」として、現状維持の姿勢を貫くことを明確に示した。



さらに議論は、ファンドや他業種など非医師によるクリニック買収の裏側に及ぶ。医療法人は法律上配当を出せないため、買収側は「MS法人（メディカルサービス法人）」を設立して実質的な経営権を握り、そこへ「おカネを吸い上げる」という利益至上主義の構造を解説した。この結果、実力やSNS発信力のある優秀な医師は早期に独立してしまい、大手クリニックには集客力のない医師ばかりが残るという厳しい業界の現実を指摘した。



赤字に陥ったクリニックが生き残る最終手段として、低価格の広告で患者を集め、密室のカウンセリングで高額な契約を迫る手法に走ると説明。「金のことしか考えていない」経営者の下には、医療者としてのプライドを持たない人材が集まると嘆き、「クズ医者、クズナースです。」と強い言葉で批判した。



最後に高須氏は、真面目に診療を行うクリニックが苦境に立たされ、悪徳な手法をとるクリニックが利益を上げるという矛盾した現状を危惧。「直美の規制とか、悪徳アップセルとかの規制も入ってくるんで、そういうところもなくなってほしい」と述べ、医療本来の姿を取り戻すための行政による制度改革に期待を寄せて動画を締めくくった。