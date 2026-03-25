Image: Hermès

世界的有名ブランドでお馴染みのHermès（エルメス）が、革張りデザインのオリジナルMagSafe充電器を発売しました。

正直これほど高級感漂う充電器も珍しいんじゃないかと。iPhoneに加えて、Apple Watchも同時に充電することができる2-in-1タイプも販売されています。

お値段はもちろんエルメス価格。ポーチセットもあります

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こちらはMagSafe対応のiPhoneやAirPodsを手軽に充電することができるパドック・ソロ。

よく見ると、パッドの中央部分にはHの文字が確認できますね。1mのUSB-Cケーブルを束ねるお洒落な結束バンドは付いてくるようですが、電源アダプタは含まれていないためご注意を。価格は18万9200円です。

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Apple Watchを利用するユーザー向けの充電器として、2-in-1タイプのパドック・ヨーヨー（左）とパドック・デュオ（右）も販売されています。

携帯性においてはUSB-Cケーブルをヨーヨーみたいに巻き取ることができるパドック・ヨーヨーの方が優れていますが、紛失の心配がある方は据え置きタイプのパドック・デュオがよろしいかと。どちらも価格は26万84000円です。

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また、いずれかの充電器1台とポーチがセットになったタイプも販売されています。横長タイプと正方形タイプの2種類で、価格は56万7600円〜です。

Apple Watch Hermèsを愛用している方や、お洒落なMagSafe充電器をお探しの方はぜひ1台いかがでしょうか？

Source: HERMES via MacRumors