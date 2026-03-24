アナウンサーの“退社の連鎖”が止まらないフジテレビが揺れている。

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3月22日には、竹内友佳アナ（37）が自身のインスタグラムで7月上旬での退社を発表。竹内アナは、「4歳になる子供との時間をこれまで以上に大切に過ごしたい」と言う。12日には、勝野健アナ（26）と小澤陽子アナ（34）が退社を発表。勝野アナは3月末で退社し、結婚を機に京都へ生活拠点を移し、小澤アナは新たな挑戦をするという。

「『またか』という感じですね。完全に局内は沈滞ムードです。制作や営業ならまだしもアナウンサー職は1万人に1人と言われる狭き門をくぐった精鋭です。そうした職種の局員が何のためらいもなく退社していく。一連の問題が影響しているとはいえ、本当にヤバい状態です」（フジテレビ関係者）

2025年以降だけでも、永島優美、椿原慶子、西岡孝洋、岸本理沙、藤本万梨乃アナといった中堅・主力が相次いで退社。今回の竹内、勝野、小澤アナを合わせると、わずか1年で8人余りの将来を託された局アナが退社を選択した。

さらに、夕方ニュースの顔だった宮司愛海アナ（34）にも退社の噂がささやかれているという。

「宮司アナもいまのフジの制作体制に失望しているらしく、いずれ退社の道を選ぶのではないかと見られています」（前同）

そうした中、フジ局内で浮上しているのが“アナウンサー外注論”だという。背景にあるのはコストカット。新人アナは現場を回し、番組に慣れ、視聴者に認知されるまでに時間がかかる。ひとり立ちまで最低10年はかかり、さらには育った途端に辞められてしまう……。

「かつては、女性アナだけで40人程度の大所帯でしたが、現在は、退社も相次ぎ30人程度になっています。人材育成にかけるコストを浮かせるため、自社アナの人数をさらに減らそうという考えが一部であるんです。ここ10年は、毎年、男女合わせて3、4人のアナウンサーの新卒採用をしてきましたが、今後、人数を減らす可能性も出てくるかもしれません」（前同）

今後、フジには、フリーアナをより積極的に起用していく構想があるという。

「フジの関連会社フォニックスに所属するアナを軸に起用すれば、必要な人材を必要なタイミングで投入できる。実際、他局でも報道番組ではすでに外部人材の登用が進んでいます」（前同）

その一方で、こんな声もある。

「コストだけを見ていると痛い目に遭う。フジは長年、女性アナを“局の顔”として育ててきた歴史がある。バラエティーから報道まで、個性を前面に出し、局のブランドと結びつけてきた。退社の連鎖が一連の問題の影響であることは確かですが、そのブランドを自ら手放す危険性をはらんでいる」（他局の編成関係者）

かつての「女子アナ王国」は今、大きな分岐点に立っているようだ。

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フジテレビは「再生・改革に向けたプラン」を公表したが、退社ラッシュは止まらない。【関連記事】『女子アナだけじゃない！フジ“花形”プロデューサー2人も退社か…「HERO」「救命病棟24時」「東京タワー」などのヒットメーカー』…、も必読だ。