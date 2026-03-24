【「ウルトラマンシリーズ」×「螺鈿(らでん)細工」腕時計コレクション（4モデル）】 3月27日 予約受付開始予定 4月10日 発売予定 価格： 79,200円（ウルトラマンティガモデル） 各77,000円（ウルトラマンモデル、ウルトラマンゼロモデル、ウルトラマンゼットモデル）

ウエニ貿易は、キャラクターコラボ専門ブランド「GARRACK (ギャラック)」より、日本を代表するヒーロー「ウルトラマンシリーズ」と、日本の伝統工芸「螺鈿(らでん)細工」を融合させた腕時計コレクションを4月10日より発売する。

今回発売されるのは、ウルトラマンの世界観を、貝殻の真珠層を用いた日本の伝統工芸「螺鈿細工」を駆使して文字盤に表現した腕時計。日本製自動巻きムーヴメントを搭載し、文字盤はひとつひとつ職人の手で丁寧に仕上げられ、光の角度で表情が変わる螺鈿の美しさを楽しめるという、細部までメイドインジャパンにこだわった製品となっている。

ウルトラマンモデル、ウルトラマンティガモデル、ウルトラマンゼロモデル、ウルトラマンゼットモデルの4種があり、価格はウルトラマンティガモデルが79,200円、他3モデルが各77,000円。3月27日に予約が開始される予定で、円谷プロ直営オンラインストア「ツブラヤストアONLINE」でも販売される。

□「ツブラヤストアONLINE」のページ

ウルトラマンモデル

価格：77,000円

商品特徴

・文字盤はオープンハート部分をカラータイマーに見立てて、ウルトラマンの胸元を螺鈿で表現。

・12時位置は科学特捜隊のマークのパーツを配置。

・インデックスにはウルトラマンのカラータイマーのシルエットを配置。

【「ウルトラマンシリーズ」S-MEISTER 機械式時計 ウルトラマンモデル】

品番：SMS-41-UM-UM

ムーヴメント：自動巻き（YN71）

ケース：ステンレススチール

ダイヤル：螺鈿

ベルト：カーフレザー

ガラス：ミネラルガラス

裏蓋：シースルーバック

防水性：5気圧防水

ケース直径：41㎜

ケース厚：12mm

腕周り：13cm～19cm

ウルトラマンティガモデル

価格：79,200円

商品特徴

・文字盤はオープンハート部分をカラータイマーに見立てて、ウルトラマンティガの胸元を螺鈿で表現。

・12時位置は地球平和連合TPCのマークのパーツを配置。

・インデックスにはウルトラマンティガのカラータイマーのシルエットを配置。

【「ウルトラマンシリーズ」S-MEISTER 機械式時計 ウルトラマンティガモデル】

品番：SMS-41-UM-TG

ムーヴメント：自動巻き（YN71）

ケース：ステンレススチール

ダイヤル：螺鈿

ベルト：カーフレザー

ガラス：ミネラルガラス

裏蓋：シースルーバック

防水性：5気圧防水

ケース直径：41mm

ケース厚：12mm

腕周り：13cm～19cm

ウルトラマンゼロモデル

価格：77,000円

商品特徴

・文字盤はオープンハート部分をカラータイマーに見立てて、ウルトラマンゼロの胸元を螺鈿で表現。

・12時位置はゼロスラッガーのマークのパーツを配置。

・インデックスにはウルトラマンゼロのカラータイマーのシルエットを配置。

【「ウルトラマンシリーズ」S-MEISTER 機械式時計 ウルトラマンゼロモデル】

品番：SMS-42-UM-ZR

ムーヴメント：自動巻き（YN71）

ケース：ステンレススチール

ダイヤル：螺鈿

ベルト：カーフレザー

ガラス：ミネラルガラス

裏蓋：シースルーバック

防水性：10気圧防水

ケース直径：42mm

ケース厚：14mm

腕周り：13cm～18.5cm

ウルトラマンゼットモデル

価格：77,000円

商品特徴

・文字盤はオープンハート部分をカラータイマーに見立てて、ウルトラマンゼットの胸元を螺鈿で表現。

・12時位置はSTORAGEの部隊エンブレムのパーツを配置。

・インデックスにはウルトラマンゼットのカラータイマーのシルエットを配置。

【「ウルトラマンシリーズ」S-MEISTER 機械式時計 ウルトラマンゼットモデル】

品番：SMS-42-UM-ZT

ムーヴメント：自動巻き（YN71）

ケース：ステンレススチール

ダイヤル：螺鈿

ベルト：カーフレザー

ガラス：ミネラルガラス

裏蓋：シースルーバック

防水性：10気圧防水

ケース直径：42mm

ケース厚：14mm

腕周り：13cm～18.5cm

その他特徴

ウルトラ文字で表現したロゴ

文字盤中央の「S-MEISTER AUTOMATIC」はウルトラ文字で表現している。

裏蓋デザイン

裏蓋はウルトラマンシリーズ60周年を記念したロゴを使用している。

【注意事項】

螺鈿細工の特性上、色味や模様には個体差があり、光の反射によって見え方が変化する。また職人による手作業で貼りつけているため、模様に個体差がある。

日本の伝統工芸「螺鈿細工」を使用

螺鈿（らでん）とは、アワビなどの貝殻の虹色の光沢を持つ部分を極限まで薄く削り、漆地に装飾する日本の伝統技法。富山県高岡市では古くより「青貝塗」と呼ばれ、高岡漆器を代表する技法として受け継がれてきた。螺鈿は天然素材であるため、貝本来の光彩が生む唯一無二の表情を楽しめる。

今回発売される腕時計では、この螺鈿細工を用い、職人の手作業によって1枚1枚丁寧に文字盤が仕上げられている。

高岡漆器の担い手、武蔵川工房四代目・武蔵川剛嗣氏

高岡漆器は、1609年に加賀藩主・前田利長が高岡の町を開いた際、生活用品の製作を奨励したことから始まり、国の伝統的工芸品として受け継がれてきた。1910年創業の武蔵川工房は、その伝統技法「青貝塗」を代々継承する工房で、四代目・武蔵川剛嗣氏は若き伝統工芸士として活躍。伝統文様を現代的にアレンジし、螺鈿とカジュアルなプロダクトを組み合わせるなど、新しいものづくりにも挑戦している。

今回、武蔵川氏とタッグを組み、螺鈿の高度な技法を用いてウルトラマンの世界観を文字盤に表現。キャラクターの細かな模様を、ひとつひとつ薄貝を手作業で貼り合わせて再現することで、伝統と現代デザインが響き合う特別な1本が生まれている。天然素材と職人技から生まれる作品は、100年経っても変わらぬ美しさを保つといわれている。

武蔵川工房四代目・武蔵川剛嗣氏

作業風景

螺鈿文字盤の制作方法

（1）貝殻を研磨

貝殻をカットし、0.1㎜程の薄さに研磨。

（2）着色・カット

研磨した貝殻の裏側に着色し、パーツ毎に細かくカット。

（3）漆（うるし）加工

ベースの文字盤に漆を塗る。

（4）接着

漆加工をした文字盤に接着剤（にかわ）を塗って、カットしたパーツを手作業で貼りつける。

（5）コーティング

最後にコーティングを施す。

（6）完成

職人が1つ1つ手作業で製作した文字盤が完成。

(C)円谷プロ