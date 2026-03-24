「えー、まじか」「さすがに萎えちゃう」深夜２時、日本サッカー界に飛び込んできた“悲報”にSNS悲鳴「うわー」「可哀想すぎる」
３月28日にスコットランド代表、同31日にイングランド代表と親善試合を戦う日本代表に悲報がもたらされた。
日本サッカー協会は24日、英国遠征の日本代表メンバーに選出されていたザンクトパウリのDF安藤智哉が怪我のため不参加になると発表した。代わりに、ゲントのDF橋岡大樹が招集されている。
まだ詳細は不明だが、北中米ワールドカップを前に、町田浩樹、板倉滉、高井幸大、長友佑都ら続出しているDF陣の怪我人が、またひとり増えてしまった形だ。
日本の深夜２時にこの一報がもたらされると、インターネット上では次のような声が上がった。
「うわー安藤怪我なのか... CB陣がみんな怪我に悩まされてるな」
「えー安藤くん、まじかー。観たかったな」
「W杯に向けてアピールできるこのタイミングで怪我は可哀想すぎる」
「安藤智哉辞退はさすがに萎えちゃう 楽しみが３分の２になっちゃった」
「安藤また怪我？最近多くない？」
「安藤見たかったから残念 だけど橋岡もプレミアいたし出たら盛り上がりそう」
「早くよくなりますように」
長期の離脱にならないのを祈りたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじやばいって」「ピンチすぎる」日本サッカー界に届いた“連日の悲報”にSNS悲鳴「どーなってんのよ」
日本サッカー協会は24日、英国遠征の日本代表メンバーに選出されていたザンクトパウリのDF安藤智哉が怪我のため不参加になると発表した。代わりに、ゲントのDF橋岡大樹が招集されている。
まだ詳細は不明だが、北中米ワールドカップを前に、町田浩樹、板倉滉、高井幸大、長友佑都ら続出しているDF陣の怪我人が、またひとり増えてしまった形だ。
日本の深夜２時にこの一報がもたらされると、インターネット上では次のような声が上がった。
「えー安藤くん、まじかー。観たかったな」
「W杯に向けてアピールできるこのタイミングで怪我は可哀想すぎる」
「安藤智哉辞退はさすがに萎えちゃう 楽しみが３分の２になっちゃった」
「安藤また怪我？最近多くない？」
「安藤見たかったから残念 だけど橋岡もプレミアいたし出たら盛り上がりそう」
「早くよくなりますように」
長期の離脱にならないのを祈りたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじやばいって」「ピンチすぎる」日本サッカー界に届いた“連日の悲報”にSNS悲鳴「どーなってんのよ」