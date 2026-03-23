千賀健永「これだけでも全然アリ」ツヤ感メイク下地の感想語る

千賀健永さんが自身のYouTubeチャンネルに『【初体験】メイク経験0・初心者の千賀健永が初のセルフメイク！意外に良い感じかも？ #千賀健永 千賀健永のメイク研究所』の動画を投稿。セルフメイクに挑戦する中で、使用コスメも紹介。千賀さんが使用感を語ってくれました。

【関連記事】千賀健永「泡立ちも良くて」毛穴ケアに使用した酵素系洗顔料

■ベースメイクに

動画内に登場したのはこちら。

コスメデコルテ/ロージー グロウライザー ＋ 税込4,950円（公式サイトより）

肌の内側から出るようなツヤ感で、血色感のあるロージートーンの肌へ導くメイク下地。

こちらを使用してみた千賀さんは指で塗り広げながら「肌馴染みはすごい良くて、塗ったところからめっちゃツヤが出る」と驚いた様子でコメント。

メイク効果についても「これだけでも全然アリだけど、今だとちょっとツヤが出過ぎてるね」とツヤ感も評価しながら、バランス調整のためにほどよくスポンジで抑えてオフしていました。

そして「馴染んできた、良いかも」「俺も好きかも」と仕上がりに満足そうな様子を見せていました！

■動画もチェック

動画内では、その他のアイテムも紹介しながらセルフメイク様子を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。