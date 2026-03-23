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ネコ山氏「貧乏人には投資をしちゃダメなんすか」 貯金ゼロから始める“ポイ活投資”という新たな選択肢

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ネコ山氏が自身のYouTubeチャンネルで「貯金を利用して投資する ポイ活超活用技」を公開。投資を始める前に「生活防衛資金を貯めるべき」という一般論に対し、貯金がない人でも「ポイ活」を活用することでリスクなく投資を始められるという新たな視点を提言した。



動画冒頭、ネコ山氏は新NISAなどの影響で投資への関心が高まる中、多くの専門家が「まずは生活防衛資金として100万円を貯めてから」と語る風潮に言及。これに対し「貯金がないくseに投資なんかしてちゃダメなんすよ」と、あえてその論調に乗りつつも、「貧乏人には投資をしちゃダメなんすか」と強い口調で問題提起した。



ネコ山氏はこの考え方が「金持ちはより金持ちに、貧乏はより貧乏に」という格差を固定化させる仕組みだと批判。「そのくせ最初の100万円貯めるのが一番大変すよとかって言われるんすよ」と述べ、投資開始までのハードルの高さを指摘した。



その上で、貯金がない人でも投資を始めるための解決策として「ポイ活」の活用を提案。ポイ活で得たポイントや現金を投資に回すことで、自身の貯金を切り崩すことなく、実質ノーリスクで投資の世界に足を踏み入れられると解説した。



氏は、ポイ活で得た収益だけで投資資産が1700万円を超えているという自身の運用実績を示し、「ポイ活収益で投資をする」というスタイルの有効性を主張。ポイント投資は本格的な投資を始める前の「予行練習」になるとし、日々の値動きに一喜一憂する経験を通じて、経済や世界情勢への関心も深まるとその魅力を語った。



具体的な案件として、J-WESTカードの入会キャンペーンやみずほ銀行の口座開設キャンペーンなどを紹介し、「一撃でたくさんもらえる」ものを狙えば、効率的に投資資金を生み出せると説明。視聴者からの「儲かりそうなやつだけ選んでポイ活すればいいでござるか？」という質問には、「まさにその通り」と答え、自分に合った案件を選んで実践することの重要性を説いた。