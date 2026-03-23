登録者300万人超えYouTube「チャンネルがーどまん」が解散 今後はがーどまんソロで活動 激しい“話し合い”の様子も公開
YouTuber・がーどまんが17日、自身のXを更新。「メンバーが僕以外辞めました」と報告し、YouTubeチャンネル「チャンネルがーどまん」の「解散」を発表した。
【動画】取っ組み合いをするような場面も…メンバーたちとの激しい“話し合い”の様子
「チャンネルがーどまん」は、登録者数300万人超えを誇る人気を獲得しているチャンネル（23日時点で317万人）。
18日に同チャンネルで公開された動画では、がーどまんが1人カメラの前に登場し「単刀直入に言わしてもらうんですけど、『チャンネルがーどまん』を解散することになりました。すみません」と深々と頭を下げた。
解散理由について、活動を共にしてきたメンバーやスタッフと（動画編集などの）仕事の進め方などで信頼関係が崩れてしまったことを説明し、動画の前半では仲間たちと激しい口論となった話し合いでの生々しい監視カメラ映像を公開。
動画の後半では、言い合いをするに至ってしまった経緯を改めて順を追って説明し「原宿とかアメ村とか大阪とか心斎橋とかに会社としてやってたんで、今すぐ辞めるって言ったらほんまもう退去費用だけでも数億円かかるっていう状況なので、僕1人でも続けていくっていうことになりました」と、今後の方針について説明した。
がーどまんは「（キレすぎるところとか）今回、僕が問題だった部分もめちゃめちゃあった」と自身の非も認めながら、「1人じゃないし、残ってくれた人いっぱいいるので僕の元に。そいつら全員幸せにできるように」「いま残ってくれた人は（もうそんな気持ちに）絶対させへんようにして続けていきたいです」と決意を語っていた。
【動画】取っ組み合いをするような場面も…メンバーたちとの激しい“話し合い”の様子
「チャンネルがーどまん」は、登録者数300万人超えを誇る人気を獲得しているチャンネル（23日時点で317万人）。
18日に同チャンネルで公開された動画では、がーどまんが1人カメラの前に登場し「単刀直入に言わしてもらうんですけど、『チャンネルがーどまん』を解散することになりました。すみません」と深々と頭を下げた。
動画の後半では、言い合いをするに至ってしまった経緯を改めて順を追って説明し「原宿とかアメ村とか大阪とか心斎橋とかに会社としてやってたんで、今すぐ辞めるって言ったらほんまもう退去費用だけでも数億円かかるっていう状況なので、僕1人でも続けていくっていうことになりました」と、今後の方針について説明した。
がーどまんは「（キレすぎるところとか）今回、僕が問題だった部分もめちゃめちゃあった」と自身の非も認めながら、「1人じゃないし、残ってくれた人いっぱいいるので僕の元に。そいつら全員幸せにできるように」「いま残ってくれた人は（もうそんな気持ちに）絶対させへんようにして続けていきたいです」と決意を語っていた。