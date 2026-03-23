飼い主さんが外出した日、お留守番中のワンコの様子をカメラで撮影してみたら…？ワンコが健気に帰りを待ち続ける姿が話題になり、投稿は記事執筆時点で3万9000回再生を突破。「可愛すぎる」「お利口さん」「大好きなんだね」といった声が寄せられています。

【動画：『じゃあ、行ってくるで』パパが外出→犬が玄関で待ち続けて…あまりにも健気な『お留守番の様子』】

ワンコを置いて出かけたら…

YouTubeチャンネル「チワワのみるくchannel」に投稿されたのは、飼い主さんが外出した時のチワワの「みるく」ちゃんの様子です。この日、外でお昼ご飯を食べることにした飼い主さんが「ちょっと行ってくるね」と声を掛けると、みるくちゃんは「私も行く！」と玄関に向かったそう。

しかしみるくちゃんは連れて行ってあげられないので、飼い主さんはひとりで出発。「置いて行かれちゃった…」とみるくちゃんは少し寂しそうな表情に。

健気に帰りを待つ姿が愛おしい

飼い主さんがいなくなった後も、なかなか玄関から離れようとしないみるくちゃん。少しの間ドアをじーっと見つめていたかと思うと、「ここでいい子にして待ってよう」とばかりにお座りしたとか。

途中で他のご家族が後ろを通りかかって、みるくちゃんが構ってほしそうにトコトコと寄っていく場面も。しかし今はとにかく飼い主さんが恋しいようで、またすぐに玄関に戻ってきてお座り。

その後は、時々「まだかな～？遅いよ…」と文句を言っているかのような鳴き声を上げながら、飼い主さんの帰りをじっと待ち続けていたとか。その健気な姿は、あまりにも愛おしいです。

帰宅時は熱烈歓迎！

しばらくして飼い主さんが帰宅した時も、みるくちゃんはまだ玄関にいてくれたそう。そして「ただいま！」とそばにいくと、千切れそうなほどしっぽを振って熱烈歓迎してくれたとか。

みるくちゃんの行動や態度など全てから、飼い主さんへの愛が伝わってきます。飼い主さんもみるくちゃんの健気さには、キュンキュンしてしまったそうですよ。

この投稿には「健気に待つ姿に泣けてくる」「文句言ってるの可愛いｗ」「愛を感じます」「パパさん幸せだね」「帰って来た時の嬉しさ全開モードにキュン」といったコメントが寄せられています。

みるくちゃんの可愛い姿や、飼い主さんとの愛にあふれた日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「チワワのみるくchannel」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「チワワのみるくchannel」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。