【あす発売】庄司浩平、『スカパー！TVガイドプレミアム』表紙に登場 同時発売の『BS+CS』と両誌別内容インタビュー掲載
俳優の庄司浩平（26）があす24日発売のTV情報誌『スカパー！TVガイドプレミアム2026年4月号』（東京ニュース通信社）の表紙に登場する。
【写真】同時発売の『スカパー！TVガイドBS＋CS2026年4月号』表紙カット
3月から日本映画専門チャンネルで特集「2ヶ月連続 庄司浩平が煌めいて」がスタートした庄司。インタビューでは、これまでの俳優としての歩みやターニングポイントとなった作品についてなど、“俳優・庄司浩平”の魅力に迫る。
また同日発売の『スカパー！TVガイドBS＋CS2026年4月号』にも別内容のインタビューを掲載。巻末にはアザーカット＆取材裏話なども。
そのほか、ドラマ『ストーブリーグ』（WOWOWプライム）に出演する亀梨和也＆木村柾哉や、杏、要潤、井上和らのインタビューも届ける。
【写真】同時発売の『スカパー！TVガイドBS＋CS2026年4月号』表紙カット
3月から日本映画専門チャンネルで特集「2ヶ月連続 庄司浩平が煌めいて」がスタートした庄司。インタビューでは、これまでの俳優としての歩みやターニングポイントとなった作品についてなど、“俳優・庄司浩平”の魅力に迫る。
また同日発売の『スカパー！TVガイドBS＋CS2026年4月号』にも別内容のインタビューを掲載。巻末にはアザーカット＆取材裏話なども。
そのほか、ドラマ『ストーブリーグ』（WOWOWプライム）に出演する亀梨和也＆木村柾哉や、杏、要潤、井上和らのインタビューも届ける。