佐野勇斗の「推し活」が話題 M!LKメンバーと2SHOT撮影会再現にファン歓喜「誰よりもみ！るきーず満喫してる」「解像度が高い」
【モデルプレス＝2026/03/22】M!LKの佐野勇斗が21日、自身のX（旧Twitter）を更新。推し活を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】5人組アイドルメンバー「ツッコミどころ満載」シール帳公開
同日、都内にてM!LKの両A面シングル「爆裂愛してる／好きすぎて滅！」の発売記念イベントを開催。これを受け、佐野は「推し活」と添えて、メンバーと2SHOT撮影会を再現したオフショットを公開した。吉田仁人、曽野舜太、山中柔太朗、塩崎太智（「崎」は正式には「たつさき」）とそれぞれ2SHOTを撮影し、ファンになりきる様子を披露している。
ファンからは「誰よりもみ！るきーず（※M!LKの愛称）満喫してる」「オタク側の解像度が高い」「最高のレポ」「可愛すぎて滅！」「忠実に再現されてる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆佐野勇斗「推し活」公開
同日、都内にてM!LKの両A面シングル「爆裂愛してる／好きすぎて滅！」の発売記念イベントを開催。これを受け、佐野は「推し活」と添えて、メンバーと2SHOT撮影会を再現したオフショットを公開した。吉田仁人、曽野舜太、山中柔太朗、塩崎太智（「崎」は正式には「たつさき」）とそれぞれ2SHOTを撮影し、ファンになりきる様子を披露している。
◆佐野勇斗の投稿に反響
ファンからは「誰よりもみ！るきーず（※M!LKの愛称）満喫してる」「オタク側の解像度が高い」「最高のレポ」「可愛すぎて滅！」「忠実に再現されてる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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