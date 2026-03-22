前田敦子が「元夫とは今どんな関係？」に回答 “寺島しのぶ似”の関西人が直球質問
俳優の前田敦子（34）が、21日放送のMBSテレビ『痛快！明石家電視台』に出演し、元夫で俳優の勝地涼（39）との現在の関係を明かした。
【全身ショットあり】上下白にそろえたコーデを着こなした前田敦子
前田は2018年に勝地と結婚し、翌19年3月に第1子男児を出産。21年4月に離婚を公表した。番組では、明石家さんまが「相手の男性はね、（再現ドラマで）私の子どもの役をやってましたから」と紹介した。
『明石家電視台』では、観覧客が自分を誰に似ているか明かしながら、ゲストに質問する「なにをきくねん」コーナーが好評。今回は「私も国際結婚したい寺島しのぶ」似の観覧客が、前田に対して「元夫とは今どんな関係？」と聞いた。
離婚後について、前田は「多分、さんまさんの影響が大きい」とし、「（勝地がさんまから）アドバイスをもらったみたいで、『テレビでしゃべってもいいか？』って聞かれたことがあって、『いいんじゃない。さんまさん（と大竹しのぶ）みたいになれたらいいね』って会話をしたことがあるんですよ」と語った。
「普通に友だち」だとしつつ、「すごい仲が良いわけでもない」という。さんまが「うわっつらの会話でしょ？」と向けると、前田は「そうです」とあっさり。「別に芯を食った話しないし、お互い何かを求めるわけじゃないので、すごい楽」と語った。
同番組は、TVerで3月28日午後2時59分まで見逃し配信予定。
【全身ショットあり】上下白にそろえたコーデを着こなした前田敦子
前田は2018年に勝地と結婚し、翌19年3月に第1子男児を出産。21年4月に離婚を公表した。番組では、明石家さんまが「相手の男性はね、（再現ドラマで）私の子どもの役をやってましたから」と紹介した。
『明石家電視台』では、観覧客が自分を誰に似ているか明かしながら、ゲストに質問する「なにをきくねん」コーナーが好評。今回は「私も国際結婚したい寺島しのぶ」似の観覧客が、前田に対して「元夫とは今どんな関係？」と聞いた。
「普通に友だち」だとしつつ、「すごい仲が良いわけでもない」という。さんまが「うわっつらの会話でしょ？」と向けると、前田は「そうです」とあっさり。「別に芯を食った話しないし、お互い何かを求めるわけじゃないので、すごい楽」と語った。
同番組は、TVerで3月28日午後2時59分まで見逃し配信予定。