【レポート】『BMSG TRAINEE SHOWCASE 2026 ～ Graduation Party for REN, YUTA, RAIKI, TAICHI, and ISANA ～』が示した18人の現在地

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BMSGのショーケース『BMSG TRAINEE SHOWCASE 2026 ～ Graduation Party for REN, YUTA, RAIKI, TAICHI, and ISANA ～』が3月18～19日に東京・豊洲PITで開催。その2日目の公式レポートが到着した。

■TRAINEEたちの全力パフォーマンスが観客を熱狂に導く！

SKY-HIが主宰するマネジメント/レーベル・BMSGの育成生・BMSG TRAINEEによるショーケースであり、2026年春に高校を卒業するREN、YUTA、RAIKI、TAICHI、ISANAのお祝いも兼ねた『BMSG TRAINEE SHOWCASE 2026 ～ Graduation Party for REN, YUTA, RAIKI, TAICHI, and ISANA ～』が東京・豊洲PITで開催された。キャパシティを大幅に上回る応募が殺到し、追加公演を含む全2公演がソールドアウト。2日目には昨年実施されたオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』に参加した18人の精鋭がパフォーマンスを繰り広げた。

1曲目は、3月15日に開催された『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026』Day3のオープニングアクトでも披露された『BMSG FES’25』のテーマソング「GRAND CHAMP」のカバー。YUTA、KEI、RAIKI、TAICHI、KANTA、REN、KAIRI、KEITO、COTA、RYOMA、AOI、HAL、YU、KEISHIN、RYOTO、ISANA、LEON、KAITOという18人が力強い歌/ラップを披露。早速、『THE LAST PIECE』以降もそれぞれが研鑽し続けたことが伝わる堂々たるパフォーマンスだ。

KEIが「今日は俺たちがトレーニーとして伝説を作りに来ました！ BMSG TRAINEE SHOWCASE！ 始めようぜ！」と宣言。YUTA、KEI、KANTA、KAIRI、COTA、KEISHIN、ISANAによるBE:FIRSTの「GRIT」。RAIKI、TAICHI、REN、KEITO、ＲYOMA、YU、ISANAによるBE:FIRSTの「Betrayal Game」。REN、KAIRI、KEITO、COTA、RYOMA、AOI、HAL、YU、KEISHIN、RYOTOによるMAZZELの「MISSION」。BMSGアーティストの楽曲をカバーしていくが、誰かの色に染まるのではなく、それぞれの個性が既にはっきりと可視化できるのがBMSGならでは。MAZZELの「CAME TO DANCE」のカバーでは、18人全員がタオルを手にし、サビでジャンプ。ステージと客席でたくさんのタオルと笑顔が舞った。

HALの「皆さんこんにちは！BMSG TRAINEEです！」という挨拶を合図に、一人ずつ名前を名乗っていくと、多数のオーディエンスが追随して名前を呼ぶという熱気ぶり。国内は北海道、海外は台湾やシンガポールといった遠方から来たオーディエンスがいることが発覚し、トレーニーたちは嬉しそうな表情を浮かべた。

AOIが「次の曲に行っちゃいましょう！ この後も僕たちが思いをこめた曲を披露するので楽しんでいってください！」と呼びかけると、トレーニーたちが口々に「誰？」と問いかけ始めた。赤く照らされたステージには最年少コンビ、小学6年生のLEONと小学5年生のKAITOの姿。帯同した『THE LAST PIECE』の合宿審査の場で、自ら振付と構成を作り上げたSKY-HI×SALUの「Run Ya」だ。年齢を感じさせないスキルフルなラップとダンスでオーディエンスを魅了。「新曲持ってきました！」（KAITO）、「社長と一緒に作ったので楽しんで聴いてください！」（LEON）と言って、二人が歌詞のアイディアを出し、SKY-HIと共作した「Best Friend」を初披露。共に過ごした時間や絆への感謝をメロディアスなラップ＆歌に昇華し、「いつもありがとう」「これからもよろしくね」と交わし合った。

「Best Friend」と同じく3月前半にBMSG TRAINEEの公式YouTubeチャンネルで公開されたパフォーマンス楽曲が立て続けに披露された。RAIKI、RYOMA、RYOTOによるBE:FIRSTの「夢中」。甘いときめきを美しい歌声に溶かし、約3000人のオーディエンスの心を奪った。KAIRI、KEITO、YUによるAyumu Imazuの「HOWL」。スピーディーに景色を変えていく展開を巧みに乗りこなした。KEISHINのドスの効いたラップから、KEI、REN、KEISHINによるSKY-HIの「F-3」へ。ステージを縦横無尽に動き回りながら、変幻自在なラップでぐいぐいと場をけん引。アオハルことAOIとHALによるBE:FIRSTの「Mainstream」は、2人とは思えないからカラフルな声色とキレのあるダンスで圧倒した。YUTA、KANTA、COTA、ISANAによる三浦大知の「能動」は背中から一回転するといった人間離れした動きを次々と見せる4人にどよめきが上がった。

ステージに16人のシルエットが浮き上がった。YUTA、KEI、RAIKI、TAICHI、KANTA、REN、KAIRI、KEITO、COTA、RYOMA、AOI、HAL、YU、KEISHIN、RYOTO、ISANAにより『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026』で披露され、話題を呼んでいた未発表曲「Hawkeye」のパフォーマンスだ。KANTAやRENやYUTAのダンスソロが挟み込まれ、片時も目が離せない。最後は16人が横一列に並びダンスを展開し、圧巻だった。

YUTAが「皆さん、盛り上がってますか!? いやあ楽しいね!!」と言った後、「Hawkeye」は自分とプロデューサー・Sunnyの共作曲だと明かし「めっちゃ言いたかったです！」と口にすると、KEIが「めっちゃ言いたそうやったな。昨日のMCでも前のめりだった（笑）」と突っ込んだ。歌唱を務めたのはYUTA、KEI、RAIKI、TAICHI、KANTAという『THE LAST PIECE』ファイナリストであり、デビューを控える5人。REN、HAL、ISANAも構成を手伝ったという。

■18人が積み上げた日々の尊さにステージが涙にあふれる

KEIが「とある方からボイスメッセージが届いてます」と告げると、場内に『THE LAST PIECE』で苦楽を共にしたGOICHI（STARGLOW）の声が流れた。REN、YUTA、RAIKI、TAICHI、ISANAの高校卒業に向けたリスペクトと感謝がこもったメッセージに耳を傾けるトレーニーたち。「会場に行きたかったけど、今回はマジでごめん」というメッセージが流れた後、「同じグループではデビューできなかったけど～」というメッセージを口にしながらGOICHIが登場。思い出話に花を咲かせた。

GOICHIが「もう１通卒業祝いの手紙を預かってまして、それを読ませてもらってもいいですか」と言って、２枚の便せんを取り出した。「REN、YUTA、RAIKI、TAICHI、ISANA、卒業おめでとう」というメッセージから始まるSKY-HIからの手紙をGOICHIが音読。二度と戻らない時間をBMSGで過ごしてくれたことへの感謝や、悩むことは悪いことではなく才能をピカピカに磨いてくれる成長痛であるということ、5年後にはきっと今の悩みを含めて笑い話にできているということなどが読み上げられ、「音楽ファーストでこれからも頑張っていこう。そして、これからの人生を思いっきり輝かせていきましょう。卒業おめでとう。いつも本当にありがとう」と締め括った。TAICHIとISANAは涙。TAICHIが涙声で「なんで泣いてるんだろう…？」とつぶやき、RENが持ってきてくれたタオルで涙を拭いた。GOICHIが笑顔で「美しいな、その姿も。まるでアニメみたいだ」とコメント。その後、高校を卒業する5人が一人ずつMCをした。

ISANAが涙声で「改めて自分らしくもっと上を目指して取り組んでいきたい。今の環境に感謝して、BMSGっていう入りたかった会社に入れたので、このまま頑張っていきます」と話すと、YUTAが感極まっているISANAに「（自分の）前の人がこうなるとさ（笑）」と愛のあるツッコミを。ISANAは「泣いてはない（笑）。大丈夫。きばった」と返した。

YUTAは「僕は『TRAINEE SHOWCASE 2024』の時が一番人生で悩んでて、生きるの辛い日々が続いて。でも『THE LAST PIECE』を経て、RUI、TAIKI、KANON、ここにいる皆と仲良くなれていろんな自分を知れて救われた。素直な自分を愛せるようになった。手紙を聞いてる時、そんな日々を思い出して結構（込み上げて）きたんですけど、まだまだ本番があるので泣かないです」と笑顔を見せた。

RAIKIは少しためた後、満面の笑顔で「やっぱり俺が小学校から憧れてる人はかっこいいな！と思いました。俺もあれぐらいかっこいい言葉を言える人になりたい。これからも大きな背中を追いかけて頑張ります」とSKY-HIにリスペクトを贈った。

TAICHIは「絶対泣かないって決めてたんですけど」と前置きした後、「学校とこういう生活を両立して頑張ってきたからこそ葛藤やもどかしさがずっとあった。でもトレーニーになって『THE LAST PIECE』を経て強くなれた。この温かい環境にいれてるからこそだと思うのでいつも感謝を忘れずにこれからも頑張りたいと思います」と決意を新たに。

RENは「高校1年生になるタイミングで今日も来てくれている地元愛知の大親友や親元と離れて一人暮らしをしてすごく寂しい想いをしてきた。そんな高校生活が終わってしまうなっていう想いと、でも寂しさだけじゃなくて、未だにラスピを観返して勇気をもらったりするので、僕も皆にもっと勇気を与えて支えになれるアーティストになりたいって強く思った」と誓った。

5人の言葉を感慨深そうに聞いていたGOICHIが「見てわかる通り、めちゃくちゃ大人数だけど一人ひとりに濃いストーリーがある。今しか見られない素晴らしいSHOWCASEなので一瞬も見逃さないほうがいいと思います。まだまだ楽しんでもらいたいと思います！」と言って一人ひとりとハイタッチをして去っていった。

YUTAが「まだまだ盛り上がる準備できてますか！ 今しかないからね！」とGOICHIの発言を想起させるような言葉を口にすると、あのメランコリックなイントロが聴こえた。BMSG TRAINEEの公式YouTubeチャンネルで170万回以上の再生数を記録しているGOICHI、RAIKI、KEIによる(sic)boyの「Heaven’s Drive feat.vividboooy」だ。深い友情と絆を感じさせながらラップと歌を交わし合った後、GOICHIはKEIを抱き寄せ、RAIKIとは拳を軽く合わせた。

KEIの「今の俺たちがあの時の俺たちより進化してるってことを証明していきたいと思います！」という宣言を皮切りに、『THE LAST PIECE』の3次審査の課題曲が、『THE LAST PIECE』時のメンバーに新たな顔ぶれが加わった編成でメドレー形式で披露されていった。PSYCHIC FEVERの「Just Like Dat」、Dragon Ashの「Fantasista」、Ayumu Imazuの「Superstar」、m-floの「come again」、KREVAの「音色」。BE:FIRSTの「Move On」。さらに、YUTA、KEI、RAIKI、TAICHI、KANTA、REN、AOI、HAL、RYOTOが6次審査の課題曲、BE:FIRSTの「Secret Garden」を披露。全員がKEIの言葉通り、『THE LAST PIECE』時と比べ、何倍も成長した姿を見せつけた。

「BMSGにとってもひとつの集大成となるこのステージ。大きなテーマは夢」（LEON）

「『全ての10代と、かつて10代だった全ての人たちへ』というスローガンを掲げてきました。」（KAITO）

「今の日本にもう一度胸を張って大きな夢物語を歌える空気を取り戻すのは、きっと彼らみたいな本気で夢に命を賭けてしまうような若者の力だと心から信じています」（LEON）、「ラストスパートです！」（KAITO）

「 それでは行きましょう！」（LEON）

というMCを経て、ステージにはYUTA、KEI、RAIKI、TAICHI、KANTAの5人。この5人＋STARGLOWの5人＝『THE LAST PIECE』ファイナリストが歌詞を手がけた最終審査の楽曲「PIECES」だ。美しい鍵盤の旋律に、仲間と切磋琢磨した日々と絆をとじ込めた極上の歌を乗せていく。5人がデビューに向けて旅立っていくような感触が広がっていった。

TAICHIが「『PIECES』という曲はとても大切な曲です。この5人でやらせていただくのは初めてです」と話した後、KANTAが「最近はこの5人での活動が増えてきて、トレーニーのことを知らない人にも知ってもらえてこうやってSHOWCASEに足を運んでもらえることがすごく嬉しい。この18人で『こんなにBMSGのトレーニーってヤバいんだぞ』って世界に震えを起こすくらいのすごさを証明していきます」と言い放った。

KEIは「日高（光啓／SKY-HI）さん、スタッフさん、ここにいる皆さんのおかげでアーティストを目指していて良かったって思える。本当に幸せです。感謝してもしきれないです」と言った後、横に並ぶ4人を笑顔で見つめ、「みんなもありがとう。一緒のグループになれて嬉しいです！」と喜びを露わにした。

「もうひとつ皆さんに聴いてほしい曲があります。僕たちの仲間が大切に歌ってきた楽曲で、この5人で歌い継げることを誇りに思います。それぞれ紆余曲折の道のりを歩んできましたが、これからは俺たち5人が同じ道を力強く歩んでいきたいと思ってます！」とKEIが言って、「Forked Road」へ。

長年トレーニーとして過ごしてきた現STARGLOWのRUIとTAIKIとKANONが『THE LAST PIECE』参加直前にデビューに向けての決意を乗せた楽曲であり、『THE LAST PIECE』の最後に今日ここにいるトレーニーたちと共に歌った楽曲だ。STARGLOWから「Forked Road」というバトンを渡された5人の歌が力強く響き渡った。息がぴったりと合ったダンスパートを経て、センターのTAICHIが「僕たちは最後まで」と歌った後、5人は肩を寄せ合った。

全員がステージに並び、RENが「全員が強い想いをもってSHOWCASEに挑んできました。次の曲が最後です。この曲は僕たちの始まりの曲であり、再スタートの曲です」と『THE LAST PIECE』のテーマソング「At The Last」を紹介。COTAの力強いラップから、TAICHI、ISANAとマイクを繋いでいく。本公演が幕を開けた時と比べても、また18人は逞しくなったように見えた。「夢や希望を歌え その全てを掴め 君のその無謀を全て愛そう」。そう歌い切った後、18人は自らの手で夢と希望をつかみ取るかのように、右腕を高く突き上げた。BMSGの未来を担う18人のこれからの飛躍を予感させるような光景だった。

TEXT BY 小松香里

■【画像】ライブの様子

PHOTO BY Takahiro Tsuboi (hof Inc.)/Koto morikawa (hof Inc.)

■関連リンク

BMSG TRAINEE OFFICIAL SITE

https://bmsgtrainee.tokyo/