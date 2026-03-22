屋外にも持ち運びできる！災害時にあると便利なファン×ライトの2wayアイテム3選
【画像を見る】もしものときも太陽光で充電できる！「ウルトラソーラーファンコンパクト」
突然の停電は、季節を問わず不安になるもの。特に暑い時期は、明かりの確保と同時に熱中症対策も重要です。そんな場面で頼りになるのが、ライトとファンを兼ね備えたファン付きライト。防災グッズとしての実用性はもちろん、日常でも活躍するアイテムをご紹介します。
■軽量・大型ハンドルで持ち運びラクラク
2,739円（税込み）
持ち運んでどこでも使えるコードレス充電式ポータブルファン。充電式・USB電源の２種類の給電が可能です。前ガードを外して掃除ができるので、お手入れ簡単！ファンは、強で約1.5時間、中で約3時間、弱で4.5時間稼働します。コンパクトなので寝室のサイドテーブルや洗面所など日常で使えるシーンが盛りだくさん！
■暑いときにも緊急時にも！ファン×充電器×電灯の3way
ウルトラソーラーファンコンパクト
4,980円（税込み）
3段階のLED照明としても使える
暑い季節は緊急時の熱中症対策も万全に。コードレスで持ち運べる多機能ポータブルファンは、軽量＆コンパクトな折り畳み式ながら、4段階に調整可能なパワフルな風量で停電時や避難先でも快適。太陽光充電、3段階のLED照明、懐中電灯、充電器の機能もついて、心強い！
充電は便利なUSB（タイプC）充電＆「もしも」のときも太陽光で充電できる電源不要のソーラー充電式。
非常時には充電器としても活躍
本体のUSB出力から、スマホなど外部機器への充電もOK。
■ファン付きLEDランタン
LED ランタン LEDライト ハンディファン 電池式 扇風機 ミニ扇風機
880円（税込み）
ファン（扇風機）とLEDランタン、2つの機能が1つになった新しいランタンのスタイル。停電、非常時の防災グッズとして使うだけでなく、アウトドアでの照明や扇風機としても大活躍します。
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停電時にも使えるように電池式を選んだり、普段使いしながら充電を保ったりしておくことで、いざというときに慌てずに落ち着いて対応できますね！
文＝徳永陽子