持ち運びできる！災害時にあると便利なライト＆ファン3選


【画像を見る】もしものときも太陽光で充電できる！「ウルトラソーラーファンコンパクト」

突然の停電は、季節を問わず不安になるもの。特に暑い時期は、明かりの確保と同時に熱中症対策も重要です。そんな場面で頼りになるのが、ライトとファンを兼ね備えたファン付きライト。防災グッズとしての実用性はもちろん、日常でも活躍するアイテムをご紹介します。

■軽量・大型ハンドルで持ち運びラクラク

軽量・大型ハンドルで持ち運びラクラク


ドウシシャ ポータブルファン 軽量 充電式 コードレス LEDライト

ドウシシャ ポータブルファン 軽量 充電式 コードレス LEDライト


2,739円（税込み）

持ち運んでどこでも使えるコードレス充電式ポータブルファン。充電式・USB電源の２種類の給電が可能です。前ガードを外して掃除ができるので、お手入れ簡単！ファンは、強で約1.5時間、中で約3時間、弱で4.5時間稼働します。コンパクトなので寝室のサイドテーブルや洗面所など日常で使えるシーンが盛りだくさん！

■暑いときにも緊急時にも！ファン×充電器×電灯の3way

暑いときにも緊急時にも！ファン×充電器×電灯の3way


ウルトラソーラーファンコンパクト

ウルトラソーラーファンコンパクト


4,980円（税込み）

3段階のLED照明としても使える

暑い季節は緊急時の熱中症対策も万全に。コードレスで持ち運べる多機能ポータブルファンは、軽量＆コンパクトな折り畳み式ながら、4段階に調整可能なパワフルな風量で停電時や避難先でも快適。太陽光充電、3段階のLED照明、懐中電灯、充電器の機能もついて、心強い！

もしものときも太陽光で充電できる電源不要のUSB（タイプC）＆ソーラー充電式。10,000mAhの大容量です


充電は便利なUSB（タイプC）充電＆「もしも」のときも太陽光で充電できる電源不要のソーラー充電式。

非常時には充電器としても活躍


非常時には充電器としても活躍

本体のUSB出力から、スマホなど外部機器への充電もOK。

本体のUSB出力から、スマホなど外部機器への充電もOK


■ファン付きLEDランタン

ファン（扇風機）とLEDランタン、2つの機能が1つになった新しいランタンのスタイル


LED ランタン LEDライト ハンディファン 電池式 扇風機 ミニ扇風機

LED ランタン LEDライト ハンディファン 電池式 扇風機 ミニ扇風機


880円（税込み）

ファン（扇風機）とLEDランタン、2つの機能が1つになった新しいランタンのスタイル。停電、非常時の防災グッズとして使うだけでなく、アウトドアでの照明や扇風機としても大活躍します。

＊　＊　＊

停電時にも使えるように電池式を選んだり、普段使いしながら充電を保ったりしておくことで、いざというときに慌てずに落ち着いて対応できますね！

文＝徳永陽子