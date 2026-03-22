リーグ・アン 25/26の第27節 ニースとパリ・サンジェルマンの試合が、3月22日05:05にアリアンツ・リビエラにて行われた。

ニースはソフィアン・ディオプ（FW）、セペ・エリー・ワイ（FW）、メルビン・バール（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するパリ・サンジェルマンはクビチャ・クワラツヘリア（FW）、セニー・マユル（MF）、デジレ・ドゥエ（FW）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。42分に試合が動く。パリ・サンジェルマンのヌノ・メンデス（DF）がPKを決めてパリ・サンジェルマンが先制。

43分、パリ・サンジェルマンが選手交代を行う。セニー・マユル（MF）からルーカス・ベラルド（DF）に交代した。

ここで前半が終了。0-1とパリ・サンジェルマンがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半開始早々の49分パリ・サンジェルマンが追加点。ヌノ・メンデス（DF）のアシストからデジレ・ドゥエ（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

61分にニースのユスフ・エンダイシミエ（MF）にレッドカードが出され退場してしまう。

64分、パリ・サンジェルマンが選手交代を行う。李 剛仁（MF）からウスマヌ・デンベレ（FW）に交代した。

65分、ニースが選手交代を行う。ソフィアン・ディオプ（FW）からカイエル・ブダーシュ（MF）に交代した。

71分、ニースは同時に2人を交代。ダンテ（DF）、セペ・エリー・ワイ（FW）に代わりアリ・アブディ（DF）、ケビン・カルロス（FW）がピッチに入る。

76分、パリ・サンジェルマンは同時に3人を交代。クビチャ・クワラツヘリア（FW）、デジレ・ドゥエ（FW）、ヌノ・メンデス（DF）に代わりイブラヒム・ムバイエ（FW）、ゴンサロ・ラモス（FW）、ペドロ・フェルナンデス（MF）がピッチに入る。

81分パリ・サンジェルマンが追加点。ウスマヌ・デンベレ（FW）のアシストからペドロ・フェルナンデス（MF）がゴールで0-3。3点差となる。

さらに85分パリ・サンジェルマンが追加点。ウォーレン・ザイールエメリ（MF）のアシストからウォーレン・ザイールエメリ（MF）がゴールで0-4。4点差となる。

以降は試合は動かず、パリ・サンジェルマンが0-4で勝利した。

なお、パリ・サンジェルマンは16分にセニー・マユル（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-22 07:11:11 更新