RIZINで活躍する秋元強真（20＝JTT）が22日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。大物日本人選手との対戦を直訴した。

今年のRIZIN開幕戦で秋元は、10代最後の日に世界の強豪を圧倒した。7日に開催された「RIZIN.52」で元ベラトール世界バンタム級王者のパッチー・ミックス（米国）と対戦。1R開始早々から速いジャブでミックスを圧倒した。ラウンド終盤には強烈な左パンチでダウンを奪うと、鉄槌やサッカーボールキックを放ったがゴングに逃げられた。2Rに決着をつけた。ワンツーアッパーでダウンを奪うと、サッカーボールキックでTKO勝利を飾った。会場は大熱狂した。

この試合を見た平本蓮がYouTubeチャンネル「ザ・ワンTV」で「秋元強真と純粋に戦ってみたい」「1番気合いが入る相手」と秋元を称えた。

秋元は自身のXで反応。「自分も気合い入るし純粋に戦ってみたいです。もっと気を高めてこの試合実現させる。東京ドーム抑えましょう」と平本との対戦を直訴した。

これに平本もこの投稿を引用して「腐りそうな時も貴方に気合いを入れて貰えました。本当にありがとう。最高の戦いをしましょう！」と感謝の言葉とともに返答した。

すると秋元は「お願いします」と握手の絵文字とともに引用。これに平本は「東京ドームお願いします@rizin_PR」とRIZINのアカウントを付けて投稿した。

平本は24年7月の「超RIZIN.3」では、“因縁”の朝倉未来と激突。衝撃の1R138秒TKO勝利を飾った。しかし試合後にネットで証拠音声データが投稿されるなど平本のドーピング疑惑が浮上。ドーピング検査の結果は陰性だった。そしてこの一戦をもって、未来は現役引退を決断した。

同年大みそかに未来の復帰が電撃発表された。さらに復帰戦では平本とのダイレクトリマッチも決定した。しかし平本は、試合前に向けた練習中に右肩外傷性肩関節不安定症という大ケガを負った。未来とのダイレクトリマッチは“白紙”になった。現時点でまだ復帰戦は決まっていない。