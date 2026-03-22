インスタグラム更新

フィギュアスケート・アイスダンスの紀平梨花（トヨタ自動車）が21日、自身のインスタグラムを更新。「Party night」と記して大人びた表情の写真を公開すると、ファンから賛辞が相次いだ。

シックな装いで、勝負のリンクとはまた違う大人びた表情を浮かべている。23歳の紀平は「Party night」とつづり、3枚の写真を公開。ファンからは様々な声が上がった。

「わあ！誰かと思ったら… 紀平梨花さん、大人の女性になりましたな」

「美しい梨花さん 会場の皆の視線が釘付けになること間違いなしですね」

「めっちゃかわいいぞぉ！」

「大人っぽい」

「素敵です」

「シックでいいですねー」

紀平は昨秋にアイスダンスで西山真瑚とのカップルを結成。昨年末の全日本選手権では4位に入った。フランス・アルプス地域で開催される2030年五輪を目指している。

15日にはインスタグラムでミラノ・コルティナ五輪のペア金メダリスト、三浦璃来と木原龍一の“りくりゅう”と拠点のカナダ・モントリオールで交流したことも明かしていた。



（THE ANSWER編集部）