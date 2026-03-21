RAVIJOUR新作ランジェリーで叶える自分らしいセクシー♡2026コレクション

「セクシーに生きる Just be yourself」を掲げるRAVIJOURから、2026 COLLECTION #3が登場。透明感とナチュラルな魅力で人気のMINAMOさんを起用したビジュアルも公開され、今季も見逃せないラインナップに♡繊細なレースや美しいシルエットで、自分らしいセクシーさを引き出してくれるアイテムが揃います。心まで満たされる特別なランジェリーをチェックしてみて。

透明感を纏うミストフローラ

「ミストフローラ グラマーアップ ブラ」は、霧にほどける花のようなやわらかな雰囲気が魅力。繊細なレースが肌に溶け込み、上品で静かな色気を演出します。

軽やかな着け心地と美しいシルエットで、日常にも特別感をプラスしてくれるシリーズです。

・ミストフローラ グラマーアップ ブラ 8,900円（税込）～

・ミストフローラ エンブロイダリーレース ショーツ・Tバック 3,900円（税込）

・ミストフローラ ストレッチレース ショーツ・Tバック 3,900円（税込）

カラー：ホワイト／ブラック／グリーン

Cath Kidston×KNT365限定トート登場♡ZOZOTOWNで復刻デザイン発売

ドラマティックに咲くフィリナス

華やかで大胆な印象を与える「フィリナス トリックリフト ブラ」は、花びらを重ねたようなデザインで女性らしさを引き立てます。挑発的でありながらも上品さを忘れない、印象的な一着。

スタイリングのアクセントとしても映える、存在感のあるランジェリーです。

・フィリナス トリックリフト ブラ 8,900円（税込）～

・フィリナス エンブロイダリーレース ショーツ・Tバック 3,900円（税込）

・フィリナス ダブルストリングコード ショーツ・Tバック 3,900円（税込）

カラー：グリーン／ピンク／グレー

きらめきを宿すシルヴィ

「シルヴィ ホットリフト ブラ」は、ほのかに輝くラメが魅力のシリーズ。さりげないきらめきが女性らしい華やかさを演出し、気分まで高めてくれます。

シンプルながらも洗練されたデザインで、大人の女性にぴったりの一着です。

・シルヴィ ホットリフト ブラ 8,900円（税込）

・シルヴィ ストレッチレース ショーツ・Tバック 3,900円（税込）

カラー：ブラック／アイボリー

自分らしいセクシーを楽しんで♡

RAVIJOURの2026 COLLECTION #3は、繊細さと大胆さを兼ね備えた魅力的なラインナップ。身につけるだけで自信を引き出し、自分らしい美しさを表現できるアイテムばかりです♡

さらに、18,000円以上の購入でボトム2枚セットがもらえるノベルティキャンペーンも実施中。特別な一着で、毎日をもっと輝かせてみてはいかがでしょうか♪