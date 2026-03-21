ビジャレアルvsソシエダ スタメン発表
[3.20 ラ・リーガ第29節](ラ・セラミカ)
※29:00開始
<出場メンバー>
[ビジャレアル]
先発
GK 1 ルイス・ジュニオール
DF 6 パウ・ナバロ
DF 12 レナト・ベイガ
DF 15 サンティアゴ・モウリーニョ
DF 24 アルフォンソ・ペドラサ
MF 14 サンティ・コメサニャ
MF 18 パプ・ゲイェ
MF 19 ニコラ・ペペ
MF 20 アルベルト・モレイロ
FW 7 ジェラール・モレノ
FW 9 ジョージズ・ミカウタゼ
控え
GK 25 アルナウ・テナス
DF 3 A. Freeman
DF 4 ラファ・マリン
DF 5 ウィリー・カンブワラ
DF 23 セルジ・カルドナ
MF 10 ダニエル・パレホ
MF 16 トーマス・パーティ
FW 11 アルフォンソ・ゴンサレス
FW 17 テイジョン・ブキャナン
FW 21 タニ・オルワセイ
監督
マルセリーノ・ガルシア・トラル
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 2 ジョン・アランブル
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 17 セルヒオ・ゴメス
DF 31 ジョン・マルティン
MF 4 ジョン・ゴロチャテギ
MF 7 アンデル・バレネチェア
MF 11 ゴンサロ・ゲデス
MF 18 カルロス・ソレール
FW 10 ミケル・オヤルサバル
FW 23 ブライス・メンデス
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル
MF 15 パブロ・マリン
MF 21 アルセン・ザハリャン
MF 24 ルカ・スチッチ
MF 43 Tomás Carbonell
MF 46 Ibai Aguirre
FW 9 オーリ・オスカールソン
FW 19 ジョン・カリカブル
FW 22 Wesley
監督
ペッレグリーノ・マタラッツォ
※29:00開始
<出場メンバー>
[ビジャレアル]
先発
GK 1 ルイス・ジュニオール
DF 6 パウ・ナバロ
DF 12 レナト・ベイガ
DF 15 サンティアゴ・モウリーニョ
DF 24 アルフォンソ・ペドラサ
MF 14 サンティ・コメサニャ
MF 18 パプ・ゲイェ
MF 19 ニコラ・ペペ
MF 20 アルベルト・モレイロ
FW 7 ジェラール・モレノ
FW 9 ジョージズ・ミカウタゼ
GK 25 アルナウ・テナス
DF 3 A. Freeman
DF 4 ラファ・マリン
DF 5 ウィリー・カンブワラ
DF 23 セルジ・カルドナ
MF 10 ダニエル・パレホ
MF 16 トーマス・パーティ
FW 11 アルフォンソ・ゴンサレス
FW 17 テイジョン・ブキャナン
FW 21 タニ・オルワセイ
監督
マルセリーノ・ガルシア・トラル
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 2 ジョン・アランブル
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 17 セルヒオ・ゴメス
DF 31 ジョン・マルティン
MF 4 ジョン・ゴロチャテギ
MF 7 アンデル・バレネチェア
MF 11 ゴンサロ・ゲデス
MF 18 カルロス・ソレール
FW 10 ミケル・オヤルサバル
FW 23 ブライス・メンデス
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル
MF 15 パブロ・マリン
MF 21 アルセン・ザハリャン
MF 24 ルカ・スチッチ
MF 43 Tomás Carbonell
MF 46 Ibai Aguirre
FW 9 オーリ・オスカールソン
FW 19 ジョン・カリカブル
FW 22 Wesley
監督
ペッレグリーノ・マタラッツォ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります