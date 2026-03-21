[3.20 ラ・リーガ第29節](ラ・セラミカ)

※29:00開始

<出場メンバー>

[ビジャレアル]

先発

GK 1 ルイス・ジュニオール

DF 6 パウ・ナバロ

DF 12 レナト・ベイガ

DF 15 サンティアゴ・モウリーニョ

DF 24 アルフォンソ・ペドラサ

MF 14 サンティ・コメサニャ

MF 18 パプ・ゲイェ

MF 19 ニコラ・ペペ

MF 20 アルベルト・モレイロ

FW 7 ジェラール・モレノ

FW 9 ジョージズ・ミカウタゼ

控え

GK 25 アルナウ・テナス

DF 3 A. Freeman

DF 4 ラファ・マリン

DF 5 ウィリー・カンブワラ

DF 23 セルジ・カルドナ

MF 10 ダニエル・パレホ

MF 16 トーマス・パーティ

FW 11 アルフォンソ・ゴンサレス

FW 17 テイジョン・ブキャナン

FW 21 タニ・オルワセイ

監督

マルセリーノ・ガルシア・トラル

[ソシエダ]

先発

GK 1 アレックス・レミロ

DF 2 ジョン・アランブル

DF 5 イゴール・スベルディア

DF 17 セルヒオ・ゴメス

DF 31 ジョン・マルティン

MF 4 ジョン・ゴロチャテギ

MF 7 アンデル・バレネチェア

MF 11 ゴンサロ・ゲデス

MF 18 カルロス・ソレール

FW 10 ミケル・オヤルサバル

FW 23 ブライス・メンデス

控え

GK 13 ウナイ・マレーロ

DF 3 アイエン・ムニョス

DF 6 アリツ・エルストンド

DF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル

MF 15 パブロ・マリン

MF 21 アルセン・ザハリャン

MF 24 ルカ・スチッチ

MF 43 Tomás Carbonell

MF 46 Ibai Aguirre

FW 9 オーリ・オスカールソン

FW 19 ジョン・カリカブル

FW 22 Wesley

監督

ペッレグリーノ・マタラッツォ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります