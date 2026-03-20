嵐の相葉雅紀が持つ“天然っぷり”に、改めてスポットライトが当たっている。癒やしキャラとして長年愛されてきた相葉。その魅力が再発見されつつある。

（関連：嵐 相葉雅紀の“変わらなさ”が人々の心を癒す 長い付き合いでも掴みきれない愛らしい魅力）

ことの発端は、3月14日に二宮和也が「速報」と題したポストだった。現在、ラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』を巡っている嵐。5月31日まで続く予定なのだが、北海道公演時の相葉について「最後の挨拶で相葉さんが 5/1まで走り抜けると奇妙奇天烈過ぎて横転 (本人は5/31まで楽しく走り切りたいと頭の中では言っていたらしい)」（※1）と最新の天然エピソードが綴られていたのだ。さらに、「せっかちも行き過ぎて予定より30日も 早く走り抜けるのかと、、、、 これだから相葉雅紀はやめられない。 天才だよ。本当に。」（※2）と、しみじみ。久しぶりの5人での活動ということで、改めてメンバーそれぞれの魅力が浮かび上がったのだろう。

◾️相葉雅紀の掴みきれない魅力

そんな相葉がパーソナリティを務めるラジオ『嵐・相葉雅紀のレコメン！アラシリミックス』（文化放送）の3月13日放送回をチェックしてみると、「ベストワン当てクイズ」を展開していた。リスナーによるお題をもとに、相葉のベストワンを2名のスタッフが当てるというもの。優勝者には、相葉のイチ推しスイーツ、セブン-イレブンの「とろ生食感チーズケーキ」が贈られるという、なんとも微笑ましい企画だ。

しかし、始まってみると意外と甘くない。最初の「好きな餅の食べ方」という問題には「磯辺」と、スタッフからも正解が出る王道の答えだったのだが、途中から空気は徐々に変わり始める。「春の旬の食べ物」の問いに、スタッフは「キャベツ」「春菊」と続けるも、相葉からは「たけのこ。毎年掘ってるんで」と、思わず「そうきたか」と唸るような回答が飛び出す。さらに「ベスト家電」には、「電動歯ブラシ」「冷蔵庫」と答えが出るも、正解は「布団乾燥機」。「櫻井（翔）くんにもあげました」と、自然とメンバーの名前が出てくるところもまた相葉らしい。

また、「小学校のときに好きだった遊び」では「泥団子！ いかに硬く作れるか。ぐうぐうに丸めて、水つけて、次の日また丸めてって、何カ月もかけて硬くしていましたよ」とスタッフの想像の斜め上をいく答えが炸裂。そして「好きな犬種」には「ミックス犬。オンリーワンだから」と、まさかの回答が飛び出す。かと思いきや、「好きなじゃがいも料理」は「じゃがバター」と、再び王道に戻ってくるという掴みどころのなさで大盛り上がり。

王道の答えがふたつ出たことで、それぞれ正解したスタッフが同点に。そこで、相葉が即席の最終問題として「今、僕が飲んでいるお茶はなんでしょう？」と出題。タンブラーに入っているそのお茶は、相葉が家から淹れてきたそう。「さんぴん茶」「ほうじ茶」「麦茶」「玄米茶」とスタッフが思いつくままに当てにいくも、なかなか正解にたどり着けない。すると相葉が「ヒントです」と言いながら、「あっち～」とお茶をひと口ゆっくりと味わう。そんなマイペースな展開も笑いを誘う。

◾️ファンを癒す相葉雅紀の“変わらなさ”

そのヒント（？）をもとに、スタッフたちが「烏龍茶」「緑茶」と再度挑戦するもいずれも不正解。「もう出なさそうなので、正解を発表します。ルイボスティー！ ということで、引き分け！」「『とろ生食感チーズケーキ』は僕がいただくことにします。しょうがないね、これは！」と笑いながら「うんまっ！」と舌鼓を打つ。しかし、そこで終わらないのが相葉だ。「わかった。いいよ、ひと口ずつ食べていいよ。食べてほしいから、俺も！ 仲良くいきましょうか」と、結局は全員で分け合うという、やさしい結末に。

長年の付き合いであるラジオスタッフでさえも、掴みきれない相葉の愛らしい言動。まさに「これだから相葉雅紀はやめられない」という味わいだ。一方で、本人にはそうした自覚がないこともまた“本物の天然”と言われる理由だろう。

番組終盤では、中学時代に先生から「よく怒られてた」という懐かしい日々の思い出話も飛び出した。怒られていた理由は、「『風紀を乱すな』って言ってさ！ いや、わかんないんだけど！ ひとり東京へ行って、東京の風をまとって帰ってきやがってっていう空気があったのかも？」と、相葉なりの解釈が再び笑いを誘う展開となった。

相葉のそんな変わらなさが、みんなを癒やしてきた。そしてきっと、その魅力はこれからも続いていく。5月31日まで続くラストツアーのなかで、メンバーやファンによってさらなる相葉の天然エピソードが見つかるのではないかと期待せずにはいられない。

※1：https://x.com/nino_honmono/status/2032794969736630567※2：https://x.com/nino_honmono/status/2032800460214776229

（文＝佐藤結衣）