小さい頃はママの後ろをずっと付いてくるほどママっ子だった猫ちゃん。そんな猫ちゃんが成長すると、予想外の変化を見せたそうで…？猫ちゃんの心変わりの光景には、「大きくなっても甘えん坊なの可愛い♡」「貫禄がありますね」と温かなメッセージが寄せられ、再生回数10万回を突破することとなりました。

【動画：小さい頃は『ママにべったりだった茶トラ猫』→大きくなった結果…予想外の『変化』】

子猫の時はママにべったりだったこまる君

Instagramアカウント『保護猫のこまるとチャコ』に投稿されたのは、子猫の時と大きくなった時の猫ちゃんの変化。ある日、「ママっ子だった子猫が、こうなりました」というコメントと共に投稿されたのは、茶トラ猫・こまる君の子猫だった時の姿。

その頃のこまる君はとてもママっ子で、いつもママのお膝の上で眠っていたそう。ママのお膝でスヤスヤと眠るその姿からは、こまる君が毎日幸せいっぱいに過ごしていることが伝わってきます。

お風呂場にもついて行くほどママっ子だった子猫時代

その頃は、ママが行く場所ならどこへでも着いてきたこまる君。ママがお風呂に入っている時には、浴室の前までやってきて「ママ～！」と、ママのことを探していたそう。ママと少しでも離れたくないこまる君の姿に、こちらまでキュンとしてしまいます。

そんなママのことが大好きなこまる君ですが、成長していくにつれて少しずつ変化が表れてきたのだそう。ママが思わず「寂しい…」と漏らしてしまった、こまる君の意外な変化とは、いったい…？

現在は『パパ命』な猫ちゃんに成長！

子猫の時はママにベッタリだったこまる君。そんなこまる君は…なんと、『パパ命』な猫ちゃんへと成長！子猫の頃にママのお膝で眠っていたように、今ではパパのお膝がお気に入りの場所なのだとか。

仰向けの体勢で脇腹をこちょこちょされたって、パパにされたのなら許してしまいます。

パパのお膝の上では、男同士ゆったりとくつろいでいるそう。

そんなこまる君の心境の変化に、思わず「寂しい…」と呟いてしまうママ。こまる君の変化には少し寂しさを感じてしまうものの、こまる君にとっては『大切なもの』が増えたということなのかもしれません。

こまる君の心境の変化の様子には、「同性同士、なにか感じるものがあるんですかね？」「ママっ子の時もパパっ子になってからも、幸せ全開でこっちも幸せになりました」「我が家もおじさん同士で寝ていてジェラシーしかありませんｗ」と、投稿を見た人からたくさんの感想が寄せられています。

Instagramアカウント『保護猫のこまるとチャコ』では、茶トラ猫のこまる君と茶白猫のチャコちゃん、そして家族たちの穏やかでゆったりとした日々の光景が投稿されていますよ。

こまる君、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「保護猫のこまるとチャコ」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。