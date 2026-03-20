プレミアリーグ第30節マンチェスター・ユナイテッド対アストン・ヴィラの一戦は、3-1でホームチームの勝利となった。



この試合でキーマンとなったのが、ユナイテッドのエースであるブルーノ・フェルナンデス。2ゴールのアシストを記録し、チームを勝利に導いた。



これでブルーノは第28節から3試合連続でアシストを記録。16アシストはプレミアリーグダントツトップの数字となっている。2位はマンチェスター・シティのラヤン・チェルキで、8アシスト。





ユナイテッドはリーグ戦8試合を残しており、注目が集まるのはプレミアの記録更新だろう。『Sky Sports』によると、プレミアでの1シーズンのアシスト記録は元マンチェスター・シティのケビン・デ・ブライネと元アーセナルのティエリ・アンリ氏の20アシストとなっている。タイ記録まで残り4アシスト、5アシストとなれば、記録更新だ。そんなブルーノと相対する第31節の相手はボーンマス。直近の2ゲームはクリーンシートでの引き分けに終わっている。今回のアシスト記録について、どのプレイからアシストを記録したのかに注目が集まっている。ブルーノは16アシストのうち、オープンプレイでのアシストは7、一方のアンリ氏は20アシスト中18、デ・ブライネは17アシストがオープンプレイからとなっており、彼らに比べて見劣りするとの意見もある。2位のチェルキはすべてオープンプレイからアシストを記録している。一方でセットプレイからのアシストでいえばブルーノは現在9つのゴールをお膳立てしており、13-14シーズンにスティーブン・ジェラード氏が記録した1シーズンにおけるセットプレイからの11アシストの記録更新に近づいている。