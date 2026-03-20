横浜が初戦で敗退、春連覇ならず

第98回選抜高校野球大会は20日、甲子園で大会2日目が行われ、第2試合で横浜（神奈川）と神村学園（鹿児島）が対戦。春連覇を目指した横浜が敗戦し、初戦で姿を消した。神村学園の龍頭汰樹（りゅうとう・たいき）投手（3年）に完封を許し連覇の夢が潰えた。

両チーム無得点で迎えた3回、先発の織田翔希投手（3年）が1死二塁から田中翔大外野手（3年）に適時二塁打を許すと、川崎怜央外野手（3年）にも犠飛を打たれ2点を先制された。織田は4回以降は立ち直り、5回には150キロを計測。7回2/3を投げて7安打5奪三振でマウンドを降りた。

打線は初回2死二、三塁の得点機をつくるも先制点は奪えず。2回も1死二塁にするも決定打を放つことができなかった。5回からは3イニング連続で3者凡退。9回に2死満塁は林田滉生外野手（3年）が空振り三振。尻上がりに調子を上げてきた龍頭を、最後まで攻略することができなかった。

選抜連覇を目指した横浜だが初戦で敗退。1回戦屈指の好カードは、勝利した神村学園が2年ぶりの2回戦進出を決めた。（Full-Count編集部）