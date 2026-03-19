6月13日にTOYOTA ARENA TOKYOにて開催される国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』より、6月13日の授賞式で表彰する全78部門の詳細およびそのエントリー作品が発表された。

（関連：『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』エントリー作品＆アーティスト）

授賞式で表彰する全78部門にエントリーされた作品は約2,000作品・アーティスト。最優秀楽曲賞に米津玄師「IRIS OUT」やM!LK「好きすぎて滅！」、Mrs. GREEN APPLE「ダーリン」、サカナクション「怪獣」など100曲、最優秀アーティスト賞にMrs. GREEN APPLE、米津玄師、HANA、back numberら100アーティスト、最優秀ニュー・アーティスト賞にHANA、STARGLOW、僕が見たかった青空、BILLY BOOら50アーティスト、最優秀アルバム賞に『THE BEST 2020 - 2025』（Snow Man）、『prema』（藤井 風）、『No.Ⅱ』（Number_i）、『HAPPY BURSTDAY』（SEVENTEEN）など100作品がエントリー。そのほか、Best Global Hit from Japanに米津玄師「IRIS OUT」、アイナ・ジ・エンド「革命道中」、Creepy Nuts「オトノケ」など100曲、最優秀アジア楽曲賞にPLAVE「Dash」、Silet Open Up「Tabola Bale」など21曲がエントリーされている。

全エントリー作品は『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』公式サイトで確認できる。

本アワードでは最優秀楽曲賞、最優秀アーティスト賞など主要6部門をはじめ、昨年からさらに規模を拡張し、全78部門を創設。全78部門は、21部門の楽曲カテゴリー、11部門の海外楽曲カテゴリー、11部門のアーティストカテゴリー、MAJ Timeless Echo、4部門のアルバムカテゴリー、2部門のライブカテゴリー、4部門のライブスタッフカテゴリー、7部門のクリエイターカテゴリー、2部門の一般投票カテゴリー、それぞれ1部門のミュージックテックカテゴリー、アナログレコードカテゴリー、そして7部門の共創カテゴリーと、昨年からパワーアップし、バラエティーに富んだラインアップとなった。

なお、主要部門を表彰するGrand Ceremonyの模様はNHKにて生放送、その前に開催されるレッドカーペットの様子をNHK BSにて、さらに、SGCホール有明（東京ドリームパーク）で開催される主要部門以外を表彰するPremiere Ceremonyの様子をTOKYO MXにて放送する。

また、Premiere CeremonyおよびGrand Ceremony の様子は、グローバルプロジェクトパートナーであるYouTubeにて全世界配信（※一部地域を除く）、ゴールドパートナーであるNTTドコモの映像配信サービスLemino、ABEMA、radikoでも生配信される。そのほかSpotifyやTikTok、X、YouTubeなどのSNSプラットフォームでも、ショートコンテンツの発信が行われる。

（文=リアルサウンド編集部）