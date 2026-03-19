来週の主なマーケットイベント 来週の主なマーケットイベント

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◎経済統計・イベントなど



◇３月２３日



２３：００ 米・建設支出

※マレーシア，インドネシア市場が休場



◇３月２４日



００：００ ユーロ・消費者信頼感（速報値）

０８：３０ 日・全国消費者物価指数

１０：３０ 日・４０年物利付国債の入札

１７：１５ 仏・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１７：１５ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１７：３０ 独・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１７：３０ 独・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１８：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１８：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１８：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１８：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

２１：３０ 米・非農業部門労働生産性指数（改定値）

２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（速報値）

２２：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（速報値）

２３：００ 米・リッチモンド連銀製造業指数

※日・閣議

※米・２年物国債入札

※インドネシア市場が休場



◇３月２５日



０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合の議事要旨

０９：３０ 豪・消費者物価指数

１４：００ 日・景気動向指数（改定値）

１６：００ 英・消費者物価指数

１６：００ 英・小売物価指数

１８：００ 独・ＩＦＯ企業景況感指数

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２１：３０ 米・輸出入物価指数

２１：３０ 米・経常収支

※米・５年物国債入札



◇３月２６日



０８：５０ 日・企業向けサービス価格指数

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１６：００ 独・ＧＦＫ消費者信頼感調査

１６：４５ 仏・企業景況感指数

１６：４５ 仏・消費者信頼感指数

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

※米・７年物国債入札

※インド市場が休場



◇３月２７日



０９：０１ 英・ＧＦＫ消費者信頼感調査

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１０：３０ 中・工業企業利益高

１６：００ 英・小売売上高

２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（確報値）

※日・閣議







◎決算発表・新規上場など



○３月２３日



決算発表：大光<3160>，コーセル<6905>



○３月２５日



決算発表：宝＆ＣＯ<7921>，セキチュー<9976>

※東証グロース上場：ベーシック<519A>，ジェイファーマ<520A>



○３月２６日



決算発表：ハニーズＨＤ<2792>，ＦフォースＧ<7068>，ＮａＩＴＯ<7624>



○３月２７日



決算発表：パレモ・ＨＤ<2778>，ミタチ<3321>，ニイタカ<4465>，キユソ流通<9369>

※東証グロース上場：セイワホールディングス<523A>





出所：MINKABU PRESS