AppleがiPhoneやiPadなど向け最新プラットフォーム「iOS・iPadOS 26.3.1 (a)」を提供開始！バックグラウンドセキュリティ改善で脆弱性が修正
Appleは17日（現地時間）、同社が販売するスマートフォン（スマホ）「iPhone」シリーズ向けプラットフォーム「iOS」とタブレット「iPad」シリーズ向けプラットフォーム「iPadOS」の最新バージョン「iOS 26.3.1（23D8133）」および「iPadOS 26.3.1（23D8133）」に対してバックグラウンドセキュリティ改善「iOS 26.3.1 (a)（23D771330a）」および「iPadOS 26.3.1 (a)（23D771330a）」を提供開始したとお知らせしています。
変更点はWebKit関連の脆弱性「CVE-2026-20643」が修正せれるとのことで、対象のすべての製品で適用することが推奨されています。なお、同社では合わせてパソコン「Mac」向け「macOS Tahoe 26.3.1」および「macOS Tahoe 26.3.2」に対しても同様にバックグラウンドセキュリティ改善「macOS Tahoe 26.3.1 (a)」および「macOS Tahoe 26.3.2 (a)」も配信開始しています。
iPhone向けのiOSやiPad向けのiPadOSの最新メジャーバージョンとして昨年9月よりiOS 26.0とiPadOS 26.0が提供開始され、その後、これらに続けて新機能が追加されたiOS 26.1とiPadOS 26.1、iOS 26.2とiPadOS 26.2、iOS 26.3とiPadOS 26.3が提供されてきましたが、iOS 26.3とiPadOS 26.3の不具合を修正するなどしたiOS 26.3.1とiPadOS 26.3.1がリリースされていました。
今回、そんなiOS 26.3.1およびiPadOS 26.3.1の脆弱性をバックグラウンドセキュリティ改善で修正したiOS 26.3.1 (a)およびiPadOS 26.3.1 (a)が提供開始されました。iOS 26.3.1 (a)およびiPadOS 26.3.1 (a)の対象機種は以下の通り。なお、バックグラウンドセキュリティ改善は「設定」→「プライバシーとセキュリティ」→「バックグラウンドセキュリティ改善」から適用できます。
＜iOS 26対応製品＞
・iPhone 17e
・iPhone 17
・iPhone 17 Pro
・iPhone 17 Pro Max
・iPhone Air
・iPhone 16e
・iPhone 16
・iPhone 16 Plus
・iPhone 16 Pro
・iPhone 16 Pro Max
・iPhone 15
・iPhone 15 Plus
・iPhone 15 Pro
・iPhone 15 Pro Max
・iPhone 14
・iPhone 14 Plus
・iPhone 14 Pro
・iPhone 14 Pro Max
・iPhone 13
・iPhone 13 mini
・iPhone 13 Pro
・iPhone 13 Pro Max
・iPhone 12
・iPhone 12 mini
・iPhone 12 Pro
・iPhone 12 Pro Max
・iPhone 11
・iPhone 11 Pro
・iPhone 11 Pro Max
・iPhone SE（第3世代）
・iPhone SE（第2世代）
＜iPadOS 26対応製品＞
・iPad（第8世代）
・iPad（第9世代）
・iPad（第10世代）
・iPad（A16）
・iPad mini（第5世代）
・iPad mini（第6世代）
・iPad mini（A17 Pro）
・iPad Air（第3世代）
・iPad Air（第4世代）
・iPad Air（第5世代）
・11インチiPad Air（M2）
・11インチiPad Air（M3）
・11インチiPad Air（M4）
・13インチiPad Air（M2）
・13インチiPad Air（M3）
・13インチiPad Air（M4）
・11インチiPad Pro（第1世代）
・11インチiPad Pro（第2世代）
・11インチiPad Pro（第3世代）
・11インチiPad Pro（第4世代）
・11インチiPad Pro（M4）
・11インチiPad Pro（M5）
・12.9インチiPad Pro（第3世代）
・12.9インチiPad Pro（第4世代）
・12.9インチiPad Pro（第5世代）
・12.9インチiPad Pro（第6世代）
・13インチiPad Pro（M4）
・13インチiPad Pro（M5）
iOS 26.3.1 (a), iPadOS 26.3.1 (a), macOS 26.3.1 (a), macOS 26.3.2 (a)
Released March 17, 2026
- WebKit
Available for: iOS 26.3.1, iPadOS 26.3.1, macOS 26.3.1, macOS 26.3.2
Impact: Processing maliciously crafted web content may bypass Same Origin Policy
Description: A cross-origin issue in the Navigation API was addressed with improved input validation.
WebKit Bugzilla: 306050
CVE-2026-20643: Thomas Espach
設定→プライバシーとセキュリティ
バックグラウンドセキュリティ改善
iOS 26.3.1 (a)またはiPadOS 26.3.1 (a)が案内されているので「インストール」
インストール後に通常のソフトウェア更新と同様に再起動されて適用されます
記事執筆：memn0ck
■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・iOS 26 関連記事一覧 - S-MAX
・iPadOS 26 関連記事一覧 - S-MAX
・About the security content of Background Security Improvements for iOS 26.3.1, iPadOS 26.3.1, macOS 26.3.1, and macOS 26.3.2 - Apple サポート (日本)
・Apple セキュリティアップデート - Apple サポート