『水曜どうでしょう』7年ぶりの“祭”開催決定 大泉洋らおなじみメンバー登場【日時・場所詳細】
HTB制作の人気バラエティー番組『水曜どうでしょう』の30周年記念を記念して、7年ぶりの“祭”「水曜どうでしょう祭」の開催が決定した。
【画像】ライブ・ビューイング先行上映会に登壇した
前回は2019年、北海道・ban.K さっぽろばんけいスキー場で、2万9000人を動員した伝説のイベント。
今回は札幌のシンボルともいうべき“大和ハウスプレミストドーム（旧：札幌ドーム）”に会場を移し、より盛大に華やかに、番組30周年をファンとともに祝う。前日祭を9月4日、本祭を9月5日・6日に予定している。
番組は「笑いアリ、涙アリ…ファンのみならず1日中楽しめる異空間をみなさまへお届けします!!!」「『一生どうでしょうします』を誓った全てのみなさまへ…集え！」と呼びかけている。
【開催概要】
■タイトル：『水曜どうでしょう祭UNITE2026』（ゆないと にせんにじゅーろく）
■開催日時：（時間は予定）
・前日祭
2026年9月4日(金)
9：00開場・11：00開演〜19：00閉演(予定) ※タレント出演なし
・本祭
2026年9月5日(土)＆9月6日(日)
各日8：00 開場・10：00 開演〜19：00閉演(予定)
■会場：大和ハウスプレミストドーム（北海道札幌市豊平区羊ケ丘1 番地）
■出演：鈴井貴之、大泉洋、藤村忠寿、嬉野雅道 他
■主催：北海道テレビ放送株式会社
■協力：株式会社クリエイティブオフィスキュー
■内容：ステージイベント、展示、グッズ販売、くじ縁日、飲食ブース、協賛ブース 他
【チケット】（すべて税込）
＜アリーナ指定席＞
・前売アリーナ通し券（オリジナルはっぴ付）／2万4200 円
・前売アリーナ１日券／1万2100 円
＜スタンド自由席＞
・前売スタンド通し券（オリジナルはっぴ付）／1万9800 円
・前売スタンド1 日券／9900 円
＜9 月4 日前日祭のみ＞
・前売前日祭入場券／1100 円
チケット発売は4月〜順次を予定。オフィスキューオフィシャルファンクラブ「ThankCUE＋」会員の抽選先行予約実施予定。
※JTB オフィシャルツアー販売予定
【画像】ライブ・ビューイング先行上映会に登壇した
前回は2019年、北海道・ban.K さっぽろばんけいスキー場で、2万9000人を動員した伝説のイベント。
今回は札幌のシンボルともいうべき“大和ハウスプレミストドーム（旧：札幌ドーム）”に会場を移し、より盛大に華やかに、番組30周年をファンとともに祝う。前日祭を9月4日、本祭を9月5日・6日に予定している。
【開催概要】
■タイトル：『水曜どうでしょう祭UNITE2026』（ゆないと にせんにじゅーろく）
■開催日時：（時間は予定）
・前日祭
2026年9月4日(金)
9：00開場・11：00開演〜19：00閉演(予定) ※タレント出演なし
・本祭
2026年9月5日(土)＆9月6日(日)
各日8：00 開場・10：00 開演〜19：00閉演(予定)
■会場：大和ハウスプレミストドーム（北海道札幌市豊平区羊ケ丘1 番地）
■出演：鈴井貴之、大泉洋、藤村忠寿、嬉野雅道 他
■主催：北海道テレビ放送株式会社
■協力：株式会社クリエイティブオフィスキュー
■内容：ステージイベント、展示、グッズ販売、くじ縁日、飲食ブース、協賛ブース 他
【チケット】（すべて税込）
＜アリーナ指定席＞
・前売アリーナ通し券（オリジナルはっぴ付）／2万4200 円
・前売アリーナ１日券／1万2100 円
＜スタンド自由席＞
・前売スタンド通し券（オリジナルはっぴ付）／1万9800 円
・前売スタンド1 日券／9900 円
＜9 月4 日前日祭のみ＞
・前売前日祭入場券／1100 円
チケット発売は4月〜順次を予定。オフィスキューオフィシャルファンクラブ「ThankCUE＋」会員の抽選先行予約実施予定。
※JTB オフィシャルツアー販売予定