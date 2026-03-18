トマトケチャップを″焼く″新発想。「焼きケチャップ」新CM、ドラえもんが魅力をアピール。

1908年の発売以来、今も長く愛され続けている「カゴメトマトケチャップ」。和洋中問わず、どんな料理にも使える"万能性"が魅力です。

そんな万能調味料、実は油と一緒に炒めることで美味しさがアップするのだとか......！

この春、トマトケチャップの新たな調理法「焼きケチャップ」の広告キャラクターに、国民的人気キャラクターの「ドラえもん」が就任しました。

3ステップのひと手間で...

2026年3月17日に都内で行われた発表会には、カゴメ株式会社 マーケティング本部食品企画部部長の袴田祥人氏とドラえもんが出席しました。

幅広い料理に使える「カゴメトマトケチャップ」の万能性をアピールしながら、さらに美味しく味わう調理法として「焼きケチャップ」を提案した袴田氏。

「油と一緒に炒めることで酸味が和らぎ、コク深い味わいになる」と、ひと手間が生むその味わいの魅力を語りました。

"焼きケチャップ"を活用したオススメの料理として、ドラえもんは「焼きケチャたまごはん」と「焼きケチャたまごパン」を紹介。多くの家庭にありそうな材料で、調理時間10分ほどで作れるので、忙しい人や料理が苦手な人にぴったりです。レシピの詳細はカゴメの公式サイトに掲載されています。

さらに同日、原宿にあるWeWork アイスバーグには「焼きケチャップ」を試食できる「Tasty キッチンカー」が1日限定で登場しました。

揚げたてのフライドポテトに馴染みのあるケチャップと「焼きケチャップ」をつけて、究極の食べ比べができるのだとか......！

さっそくディップしてみると、いつものケッチャプよりも酸味が程よく抑えられて、かつトマトの旨味が内側にギュッと凝縮されているように感じます。後味にほんのりコクが生まれていて、満足感がアップ。

家庭料理に「焼きケチャップ」を使えば、普段の料理がワンランクアップしそうです！

ドラえもんが出演する新CM「焼きケチャたまごはん」篇、「焼きケチャたまごパン」篇は、3月18日からWEB公開がスタート。5月からは全国ネットのテレビアニメタイム枠でも順次放映を開始します。

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（東京バーゲンマニア編集部）