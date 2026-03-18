マクドナルド“てりたま”第2弾新作バーガー「コク旨かるび焼肉風てりたま」期間限定で登場
【モデルプレス＝2026/03/18】マクドナルドは「てりたまファミリー」第2弾の新バーガー商品「コク旨かるび焼肉風てりたま」を、3月25日より全国のマクドナルド店舗にて期間限定で販売する。
【写真】マック、今年のてりたま3種類一挙公開
1996年の初登場以来、“春と言えば…”と愛され続ける「てりたまバーガー」が2026年で発売30周年を迎えることを記念し、わくわくが続く“特別な春”を届ける。第2弾の新バーガー商品として登場する「コク旨かるび焼肉風てりたま」は、甘辛いてりやきソースを絡めた旨みに富んだポークパティに、たまご、シャキシャキレタス、牛肉のうま味とコク深いタレの味わいが特長のかるび焼肉風フィリングを合わせた、食べ応えたっぷりの1品だ。
旨みに富んだポークパティに、しょうがとリンゴ、隠し味としてにんにくの風味を加えたてりやきソースを絡め、たまご、シャキシャキレタス、スイートレモンソースと一緒に、香ばしいゴマ付きバンズでサンドした春の定番商品「てりたまバーガー」や、とろけるチェダーチーズが相性抜群の「チーズてりたま」、朝マックでもてりたまの味わいが楽しめる「てりたまマフィン」、春を感じる味わいと色合いの炭酸ドリンク「マックフィズ とちおとめ白桃（※とちおとめ果汁、もも果汁あわせて1％使用 ）」と、なめらかなソフトクリームをトッピングした「マックフロート とちおとめ白桃（※とちおとめ果汁、もも果汁あわせて1％使用 ）」、いちごの甘酸っぱさとミルククリームのやさしい甘さ、ふわっとしたケーキ生地が楽しめる、春らしく華やかな「いちごショートケーキパイ」と、好評販売中の“てりたまファミリー”とともに楽しむことができる（※第1弾「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」は3月24日で販売終了）。（modelpress編集部）
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◆新バーガー「コク旨かるび焼肉風てりたま」誕生
1996年の初登場以来、“春と言えば…”と愛され続ける「てりたまバーガー」が2026年で発売30周年を迎えることを記念し、わくわくが続く“特別な春”を届ける。第2弾の新バーガー商品として登場する「コク旨かるび焼肉風てりたま」は、甘辛いてりやきソースを絡めた旨みに富んだポークパティに、たまご、シャキシャキレタス、牛肉のうま味とコク深いタレの味わいが特長のかるび焼肉風フィリングを合わせた、食べ応えたっぷりの1品だ。
◆「てりたまバーガー」「チーズてりたま」ほか引き続き登場
旨みに富んだポークパティに、しょうがとリンゴ、隠し味としてにんにくの風味を加えたてりやきソースを絡め、たまご、シャキシャキレタス、スイートレモンソースと一緒に、香ばしいゴマ付きバンズでサンドした春の定番商品「てりたまバーガー」や、とろけるチェダーチーズが相性抜群の「チーズてりたま」、朝マックでもてりたまの味わいが楽しめる「てりたまマフィン」、春を感じる味わいと色合いの炭酸ドリンク「マックフィズ とちおとめ白桃（※とちおとめ果汁、もも果汁あわせて1％使用 ）」と、なめらかなソフトクリームをトッピングした「マックフロート とちおとめ白桃（※とちおとめ果汁、もも果汁あわせて1％使用 ）」、いちごの甘酸っぱさとミルククリームのやさしい甘さ、ふわっとしたケーキ生地が楽しめる、春らしく華やかな「いちごショートケーキパイ」と、好評販売中の“てりたまファミリー”とともに楽しむことができる（※第1弾「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」は3月24日で販売終了）。（modelpress編集部）
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