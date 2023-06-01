１６日、北京市の北海公園で写真撮影を楽しむ観光客。（北京＝新華社記者／羅暁光）

【新華社北京3月17日】中国北京市ではこのところ、桃や梅などさまざまな花が咲き誇り、春の訪れを告げている。市民らは公園などで満開の花や風景を楽しみ、穏やかな春のひとときを過ごしている。

１６日、北京市の北海公園で写真撮影を楽しむ観光客。（北京＝新華社記者／羅暁光）

１６日、北京市の北海公園の一角。（北京＝新華社記者／羅暁光）

１６日、北京市の北海公園で咲き誇る桃の花。（北京＝新華社記者／羅暁光）

１６日、北京市の明長城遺跡公園で咲き誇る梅の花。（北京＝新華社記者／羅暁光）

１６日、北京市の北海公園で咲き誇る桃の花。（北京＝新華社記者／羅暁光）

１６日、北京市の北海公園の一角。（北京＝新華社記者／羅暁光）

１６日、北京市の北海公園で写真撮影を楽しむ観光客。（北京＝新華社記者／羅暁光）

１６日、北京市の北海公園で咲き誇る桃の花。（北京＝新華社記者／羅暁光）

１６日、北京市の明長城遺跡公園で咲き誇る梅の花。（北京＝新華社記者／羅暁光）

１６日、北京市の北海公園で咲き誇る桃の花。（北京＝新華社記者／羅暁光）

１６日、北京市の北海公園で咲き誇る桃の花。（北京＝新華社記者／羅暁光）