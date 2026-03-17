“焼きたて×カフェ”で楽しむ焼き芋専門店に。「イオンモール土浦店」がリニューアル

カルビーは2024年度より、グループ会社でさつまいもの加工卸売事業を手掛けるカルビーかいつかスイートポテトの商品を取り扱う熟成焼き芋専門店「蔵出し焼き芋かいつか」の運営を担っています。

「蔵出し焼き芋かいつか」ではさつまいもの新しいおいしさを発見してもらうことをテーマに、店舗やECでさまざまな商品を展開しています。

このほど、茨城県土浦市の「蔵出し焼き芋かいつか イオンモール土浦店」（旧店名「イオン土浦店」）は、これまでの商品販売中心の店舗形態から、焼きたて焼き芋に加え、カフェメニューも気軽に楽しめる店舗として、3月16日にリニューアルオープンします。

オープンを記念し、3月16日〜3月22日の7日間限定で、税込3,000円以上の購入で、“冷蔵焼き芋”を毎日先着150組にプレゼント。さらに、3月23日〜3月31日の期間、「蔵出し焼き芋かいつか」公式LINEのお友だち限定で、カフェメニューが30％OFFになるクーポンを配信します。

■【リニューアルの経緯】

「蔵出し焼き芋かいつか」の店舗のうち、カフェを併設する郊外型店舗（かすみがうら本店、つくば店、流山おおたかの森店）は、“焼き芋を目当てに来店する”来店目的型の店舗として、多くのゲストから支持されています。

一方で、商業施設内の店舗（旧：イオン土浦店、プレイアトレ土浦店）は商品販売を中心としており、これまでカフェメニューを提供していませんでした。

そうした中で、「買い物の合間にも、蔵出し焼き芋かいつかのカフェメニューや焼き芋を楽しみたい」といったユーザーからの要望を受け、「イオンモール土浦店」では、カフェメニューも気軽に楽しめる店舗へ刷新。売り場面積を拡大し、気軽に立ち寄りやすい売り場環境を整えました。

これまで郊外型店舗で提供していたカフェメニューを、イオンモールでもより身近に楽しめるようになりました。

■【店舗の特長】

●店内焼成の“焼きたて焼き芋”

店内で焼き上げた焼き芋を、その場で楽しめます。

●提供カフェメニューの例

・「紅天使の焼き芋クレープ」

・「紅天使のモンブランソフト 〜黒ごま〜」

・「焼き芋ソフトクリーム」

・「焼き芋ラテ」

・「焼き芋ソフトクリームラテ」

など郊外型店舗で人気のカフェメニューを楽しめます。

●座席数：カウンター5席

●テイクアウト：可

◇【オープン記念キャンペーン】

＜第1弾：オープン7日間限定プレゼント＞

期間中、税込3,000円以上の購入で「冷蔵焼き芋」1本をプレゼントします。

期間：2026年3月16日〜3月22日

条件：当日税込3,000円以上購入

数量：各日先着150組

＊1組（グループ）につき1本の進呈となります。

＊なくなり次第終了。終了後は、「天使のかけら」シリーズ（小袋）1袋をプレゼントします。

＜第2弾：LINEお友だち限定“クーポン”＞

期間中、「蔵出し焼き芋かいつか」公式LINEの友だち向けに、「イオンモール土浦店」限定で使用できる「カフェメニュー30％OFFクーポン」または「100円OFFクーポン」を配信します。また、期間中に新規で友だち登録した人も、同様にいずれかのクーポンを受け取れます。

期間：2026年3月23日〜3月31日

対象：「紅天使の焼き芋クレープ」「紅天使のモンブランソフト 〜黒ごま〜」「焼き芋ソフトクリーム」「紫芋ソフトクリーム」「MIXソフトクリーム」「焼き芋ラテ（アイス）」「紫芋ラテ（アイス）」「焼き芋ソフトクリームラテ」「紫芋ソフトクリームラテ」

＊カフェメニュー30％OFFクーポンは、対象メニュー1品に限り利用できます。

＊クーポンの受け取り・ご利用方法の詳細は、店頭にて案内します。

「蔵出し焼き芋かいつか」公式LINEはこちら：https://lin.ee/ZYcoyUa

■【店舗概要】

店舗：蔵出し焼き芋かいつか イオンモール土浦店

所在地：茨城県土浦市上高津367 イオンモール土浦

営業時間：10:00〜21:00

※カフェ営業時間11:00〜19:00

（L.O.：デザートメニュー・ドリンクメニュー 18:00、ソフトクリーム 19:00）

定休日：施設の休館日に準拠します

店舗情報：「蔵出し焼き芋かいつか」 http://www.kuradashi-yakiimo.com/shop/

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