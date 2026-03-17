手押し相撲対決に勝利し特別デートの権利を手に入れたさわとひなの。2人ともけいすけを指名し、3人で屋内遊園地デートへ。けいすけをめぐる三角関係は徐々に加速していった。

【映像】美女2人がゾッコンになった新メンバーの超イケメン高2男子

毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。16日は卒業編2026第5話が放送。



『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。ルールは2泊3日の旅を繰り返し、最終日に告白。そこでカップルになったら終了、なれなかったら次の旅を続けるかどうか選べる、というもの。恋愛見届け人は井上裕介（NON STYLE）、中川大輔、かす、大友花恋。

◾️今回参加するのはこのメンバー！

・女子メンバー

【新規】

おとは（白石乙華、高2／東京都）

ゆあ（小林ゆあ、高2／神奈川県）

【継続】

さわ（紗和、高2／埼玉県、「ニュージーランド編」「チュンチョン編」からの継続）

あやな（葛西杏也菜、高3／東京都、「チュンチョン編」からの継続）

ねね（時田 音々、高2／千葉県、「マクタン編」「夏休み編2025」からの継続）

ひなの（瀬川陽菜乃、高3／長崎県、「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025 inソウル」「夏休み編2025」からの継続）

りあ（米澤りあ、高3／長崎県、「ニャチャン編、ホアヒン編、夏休み編2024からの継続）

・男子メンバー

【新規】

けいすけ（中村圭佑、高2／長野県）

とき（中村駿希、高3／広島県）

【継続】

いおう（榎田一王、高3／宮崎県、「夏休み編2025」「チュンチョン編」からの継続）

りょうすけ（曽根凌輔、高3／神奈川県、「ハロン編」からの継続）

はる（谷本晴、高3／神奈川県、「チュンチョン編」からの継続）

はると（今井暖大、高2／東京都、「マクタン編」からの継続）

世界最大級の屋内遊園地デート！美女2人から同時指名にモテモテのけいすけ

女子手押し相撲対決に勝利し、特別デートの権利を手にしたさわとひなの。まさかの2人ともがけいすけを指名し、3人で世界最大級の屋内遊園地「IMGワールド・オブ・アドベンチャー」へ。

ひととおりアトラクションを楽しんだ後、全員でドリンクを片手にベンチに座ってトークタイム。さわがひなのと目を見合わせ、「ちょっと、私たちから聞きたいことあるんですけどいいですか？」と切り出すと、緊張感にけいすけは思わず背筋を伸ばす。

さわが「昨日のBBQで『実は話したかった』みたいに言ってくれたじゃん。めっちゃ嬉しくて、もっと話したいなと思って」と説明。一方で、けいすけから“いちばん気になっている”と伝えられていたひなのは、朝の女子会でその話を初めて聞いたといい、「それを聞いて『ちょっと待てよ、あれ話と違うぞ』と思って」と正直な気持ちを明かす。

ひなのが「今の気持ちをただ単に聞きたいなっていうだけ」と言い、2人が真剣な表情でけいすけの返答を待つ中、けいすけは「今の僕の気持ち的には…」と言い淀む。問い詰められた格好のけいすけに、さわが「モテる男は大変だね！」、ひなのが「ごめんねごめんね」とフォローするなか、けいすけは「1対1の2ショットのときに、話せればなって」とかろうじて返答した。

「気になるんだよね、目で追っちゃうの」ひなのの告白にけいすけの耳が真っ赤

まず、ひなのとけいすけの2ショットデート。けいすけは「正直言われると思ってた」と自覚があった様子のけいすけは、まず「さわちゃんと喋りたいって言ってたのは本当」と明かし、そのうえで「今の気持ち的にはひなのちゃんがいちばん上」とはっきり伝えた。

さらに、ひなのが特別デートに別の男子を誘うと思っていたと明かしたけいすけが「僕のこと誘ってくれて、『え？！』って」と驚いたことを伝えると、ひなのは「だってけいすけくんが気になるもん」とどストレート。

さらに、「目で追っちゃうの」と言うひなのは、それが恋心なのか心配する気持ちなのか分からず悩んでいたことも明かしたうえで、「今時点で、『あ、好きなのかも』とか思っちゃったりしてます」と可愛く告白した。その言葉に、けいすけは思わず照れ笑いを浮かべ、赤くなった耳をつまむ仕草をし、スタジオ陣は「かわいい！」と盛り上がる。

続いて、けいすけはさわとの2ショットへ。ソファに座り、落ち着いた雰囲気で話し始めた2人。けいすけは、「気持ち的にはいまひなのちゃんがいちばん上」と正直に伝えたうえで、「なんだけど、さわちゃんとも話してみたいなっていうのはある」とさわに対する気持ちもゼロではないことを明かす。

その言葉に、さわは「え!?まだ（可能性）あるの？」と驚きながらも嬉しそう。けいすけは「昨日の夜に誘ってくれて、『え!?』みたいな。まさかのみたいなのがめっちゃ驚いて…」とさわに気持ちを伝えられたことで揺れたことを振り返り、さわは「もうけいすけくんに頑張りたいなって思ってるから、頑張ります」「もう気持ちは誰と話しても変わらないかな」と猛アピールを見せていた。