「典子さんかわいい」青田典子、夫・玉置浩二＆佐藤浩市との豪華ショット公開「神回だと確信しています」
タレントの青田典子さんは3月17日、自身のInstagramを更新。夫でシンガーソングライターの玉置浩二さんと、俳優の佐藤浩市さんとの豪華なスリーショットを公開しました。
【写真】青田典子、豪華過ぎるスリーショット公開
ファンからは「神回だと確信しています」「素敵なコラボの数々」「楽しみ過ぎてドキドキしています」「春の風を運んでくれるようなお三方の佇まいと笑顔」「とてもとても素敵なお写真」「きゃ〜、典子さんかわいい」など、さまざまな反響が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
【写真】青田典子、豪華過ぎるスリーショット公開
「素敵なコラボの数々」青田さんは「玉置浩二ショーが、本日放送されます ぜひご覧くださいね」とつづり、1枚の写真を投稿。3人が並んだ華やかな写真と共に『玉置浩二ショー』（NHK BSプレミアムほか）の告知を行いました。投稿では、青田さんと佐藤さんがトークゲストとして出演することも明かされています。
「誕生日のお祝いをしてもらいました」2025年10月11日には、「熊本城ホール公演で、誕生日のお祝いをしてもらいました」とつづり、4枚の写真を公開した青田さん。1枚目には玉置さんとのツーショットを掲載。大きなケーキを前に笑顔を見せる青田さんと、その姿を見つめて優しくほほ笑む玉置さんが収められています。自然と伝わってくる仲の良さに、見ている側もほっこりするような投稿です。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)