純烈“弟分”モナキ、発売記念イベント相次ぎ中止 想定を超える来場見込みで対応変更続く
純烈の弟分グループとして結成された4人組・モナキが、3月29日に茨城・イオンタウン守谷で実施予定だったデビューシングル「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」の発売記念キャンペーンの中止を発表した。
【動画】“わちゃわちゃ”喜びいっぱい！純烈の弟分「モナキ」の報告
中止の理由については、「当初の想定を超えるお客さまの来場が予測されるため、お客さま並びに出演者の安全を考慮し、中止とさせていただきます」と説明。「楽しみにされていた皆様には大変ご迷惑をお掛けしますこと、深くお詫び申し上げます。何卒ご理解・ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」と謝罪した。
モナキの発売記念キャンペーンをめぐっては、3月8日に大阪・ミヤコ瓢箪山店で開催予定だったミニライブ、3月10日に大阪・アンディ・イズミヤショッピングセンター泉北で予定されていたミニライブ＆特典会、さらに3月28日に愛知・新星堂アスナル金山店で予定されていたミニライブも、「お客さま並びに出演者の安全を考慮」との理由で中止がアナウンスされている。
そのほかの会場でも、内容や場所、実施時間、参加方法などの変更が相次いでアナウンスされており、予想を上回るファンの来場が見込まれる中、混乱している様子がうかがえる。
モナキは4月8日にシングル「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」でメジャーデビュー予定。デビュー前にもかかわらずTikTokのフォロワーは急増しており、すでに約19万5000人に到達。若年層を中心に“踊ってみた”動画の投稿が相次ぐなど、デビュー曲は急速に広がりを見せている。
4月8日に東京・池袋 サンシャインシティ噴水広場にて開催される記念イベントには、プロデューサーでもある純烈のリーダー酒井一圭も応援に駆けつけることが発表されている。また、4月29日には、東京都多摩市にあるスーパー銭湯「竹取の湯」で初のワンマンライブを開催予定。初ワンマンライブもすでに申込み予定数に達したため、チケットの販売は終了している。
【動画】“わちゃわちゃ”喜びいっぱい！純烈の弟分「モナキ」の報告
中止の理由については、「当初の想定を超えるお客さまの来場が予測されるため、お客さま並びに出演者の安全を考慮し、中止とさせていただきます」と説明。「楽しみにされていた皆様には大変ご迷惑をお掛けしますこと、深くお詫び申し上げます。何卒ご理解・ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」と謝罪した。
そのほかの会場でも、内容や場所、実施時間、参加方法などの変更が相次いでアナウンスされており、予想を上回るファンの来場が見込まれる中、混乱している様子がうかがえる。
モナキは4月8日にシングル「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」でメジャーデビュー予定。デビュー前にもかかわらずTikTokのフォロワーは急増しており、すでに約19万5000人に到達。若年層を中心に“踊ってみた”動画の投稿が相次ぐなど、デビュー曲は急速に広がりを見せている。
4月8日に東京・池袋 サンシャインシティ噴水広場にて開催される記念イベントには、プロデューサーでもある純烈のリーダー酒井一圭も応援に駆けつけることが発表されている。また、4月29日には、東京都多摩市にあるスーパー銭湯「竹取の湯」で初のワンマンライブを開催予定。初ワンマンライブもすでに申込み予定数に達したため、チケットの販売は終了している。