イランが事実上封鎖しているホルムズ海峡をめぐり、ロイター通信は、アメリカの停戦協議の枠組みが整えば、木曜日か金曜日に限定的に開放する可能性があるとイラン側が語ったと報じました。ロイター通信によりますと、イランの高官は8日、パキスタンで10日に行われる予定のアメリカとの協議の枠組みについて合意すれば、ホルムズ海峡は木曜日か金曜日にイランの管理下で限定的に開放される可能性があると語ったということです。た