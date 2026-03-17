『プラチナファミリー』森英恵さんの偉業に迫る2時間SP！貴重なテレビ出演で森ファミリー勢揃い

MCを務める小泉孝太郎＆高嶋ちさ子が、藤森慎吾の進行のもと“華麗なる一家＝プラチナファミリー”の暮らしぶりをのぞき見する『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』。

本日3月17日（火）、今年生誕100年を迎えた世界的ファッションデザイナー・森英恵さんの偉業に迫る2時間SPが放送される。

スタジオには、番組の特別顧問であり、英恵さんと50年来の親交がある黒柳徹子が、英恵さんが手掛けた華やかなドレス姿で登場。

「大好きで大事にしている」とドレスへの思い入れを語り、自身が司会を務めた『ザ・ベストテン』（1978〜1989年）の衣装もすべて英恵さんのデザインだった、という驚きの事実を告白する。

さらに、孫の森泉や、貴重なテレビ出演となる長男・顯さんら森ファミリーが勢ぞろいし、家族しか知らない素顔に迫る。

◆森英恵さんの軌跡をたどる

長男・顯さんを妊娠中に洋裁学校へ通い、デザイナーとしてのスタートを切った英恵さん。この異例の経歴に黒柳も「結婚してからでも背中を押してくれたと（英恵）先生がおっしゃっていた」と夫の支えがあったエピソードを紹介する。

新宿の洋装店から始まり、石原裕次郎主演の『狂った果実』（1956年）など数百本もの映画衣装を手掛け、「女ナポレオン」と呼ばれた英恵さん。その猛烈な働きぶりには、ちさ子が「私はどっちかというと暴君」と笑いを交えつつ憧れを語る。

多忙を極めた英恵さんだが、休暇で向かったパリでココ・シャネルのアトリエを訪れた際、「あなたの黒い髪には太陽の色が似合うわ」と運命の言葉をかけられ、世界へ羽ばたく覚悟を固めたという。

当時、アメリカのデパートで日本製のブラウスが地下でたった1ドルという価格で売られていたことに憤りを感じ、海外での成功を決意。その後、アメリカへ進出し、日本人初の海外ファッションショーを成功させた。

アメリカ進出から数年後、英恵さんにヨーロッパ進出を決意させるドラマティックな転機が訪れる。それが、ブランドの大ファンだったモナコ公国のグレース・ケリー公妃からの直々のオファーだった。

モナコでのショーを大成功に収め、公妃からの賛辞を胸に、英恵さんはファッションの都・パリへと向かう。1977年、英恵さんはついにファッション界における最高峰の栄誉で、アジア人初となる「パリ・オートクチュール組合」正会員への就任という歴史的快挙を成し遂げた。

昭和から平成へと時代が移り変わるなか、英恵さんは、国を代表する大仕事も多数手掛けることに。

バルセロナオリンピックや、リレハンメルオリンピックの日本選手団のユニフォームをはじめ、ソウルオリンピックでは、シンクロナイズドスイミング・小谷実可子選手の演目「マダム・バタフライ」の衣装をデザイン。見事銅メダルに輝いたその歴史的瞬間を彩った。

さらに、ご成婚の儀での皇后雅子さまのドレス「ローブ・デコルテ」をデザイン。誰もが知る象徴的な場面を華麗に演出してきた功績の数々に、孝太郎やちさ子も感嘆の声を上げる。

◆美空ひばりとの深い絆…伝説の衣装秘話

番組では、大スターとの知られざるエピソードも続々登場する。

東京ドームでの「不死鳥コンサート」で美空ひばりさんが着用した赤いドレスは、英恵さんが、体調が万全でないひばりさんを案じ、極限まで軽く、それでいて広い会場でも大きく見えるよう工夫して作られたという。

演出家の「裾を10m伸ばして」という要望に対し、英恵さんとひばりさんが2人きりで歩ける長さを確かめて決めたという深い絆に、黒柳は「ひばりさんは、すごく英恵さんを信頼していたんですね」と感嘆。ちさ子も「信頼できる方が作った衣装だからこそ頑張る気持ちになれたんだと思う」と深く共感する。

スタジオには実物の衣装が登場。

間近で見た孝太郎は「あんなに小柄だったんだ」と、ひばりさんの存在感と衣装の力に驚きの声を上げる。

また、黒柳がニューヨークで果たした英恵さんとの運命的な出会いや、英恵さんの自宅でオードリー・ヘプバーンと同席した際の貴重なエピソードも披露。

黒柳が驚いたという、ヘプバーンの意外な素顔とは？

◆貴重なメディア出演も！森ファミリーが勢揃い

番組では、森ファミリーが勢ぞろいし、家族だからこそ知る英恵さんの素顔を明らかにしていく。

英恵さんを一番近くで見てきた長男・顯さんは、母について「美しさを求める人、妥協しない人」で強い信念を持っていたと回顧。「亡くなる直前の96歳まで自ら念入りに化粧をし、納得するまでやり直すほどだった」と、その凄まじいまでの美へのこだわりを明かす。

また、森泉は「孫の名前はすべてママ森（英恵さん）が考えてくれた」と明かし、全員が漢字一文字であることや名前に込められた由来を告白。

このほか、自身のデビュタント（社交界デビュー）の際に英恵さんが用意してくれたドレスや、引退を決意した英恵さんが開催した最後のショーに出演した貴重な思い出を披露する。